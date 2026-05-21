“체감 성과로 보답”…김재욱 칠곡군수 후보, 공식 선거운동 돌입 [6·3의 선택]

국민의힘 김재욱 칠곡군수 후보가 21일 애국동산 참배와 왜관시장 출정식을 시작으로 본격적인 선거운동에 돌입했다.

김 후보는 이날 국민의힘 군·도의원 후보자들과 함께 애국동산을 찾아 순국선열과 호국영령을 기리며 선거운동 첫 일정을 시작했다. 그는 “칠곡의 미래와 군민 삶을 책임진다는 각오로 다시 출발선에 섰다”고 말했다. 왜관시장에서 열린 국민의힘 합동 출정식에서는 원팀 정신 아래 같은 당 후보들과 정정당당한 선거운동과 정책 공조를 다짐했다. 김 후보는 시장 곳곳을 돌며 주민들과 소통을 이어갔다.

그는 출정식에서 민선8기 동안 추진해온 주요 성과와 앞으로의 비전을 함께 제시했다. 특히 석적 하이패스IC와 북삼오평산단, 장기 방치 건축물 정비 등 오랫동안 멈춰 있던 지역 현안들이 최근 하나씩 가시화되고 있다는 점을 강조했다.

김 후보는 “4년 동안 쉼 없이 뛰면서 멈춰 있던 숙원 사업들을 다시 움직이게 만들었다”며 “이제는 시작한 변화들을 군민이 체감할 수 있는 성과로 이어가겠다”고 말했다.

그러면서 “앞으로 생활밀착형 공약으로 군민이 체감하는 변화를 만들겠다”며 “군민과 함께 현장에서 답을 찾으며 시작한 변화들을 끝까지 이어갈 수 있도록 지지와 성원을 보내 달라”고 호소했다.