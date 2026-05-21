부산환경공단, 스마트 안전관리 기술 도입

부산환경공단이 감전위험과 숨은 사각지대 문제 해결과 현장 안전관리를 강화하기 위해 최신 ‘스마트 안전관리 기술’을 전격 도입했다.

공단은 전기화재와 전기설비 고장 등을 예방하기 위해 상시 모니터링이 가능한 ‘전기설비 무선온도 감시시스템’을 도입했다고 21일 밝혔다.

부산환경공단이 전기화재와 전기설비 고장 등을 예방하기 위해 상시 모니터링이 가능한 ‘전기설비 무선온도 감시시스템’을 도입했다. 사진은 중앙제어실 무선온도 감시 및 이상고온 경보가 발생한 상태를 알려주는 화면. 부산환경공단 제공

공단은 전기설비 안전관리를 위해 적외선 열화상 측정과 절연저항 점검 등 다각도의 예방 활동을 펼쳐왔으나, 분기별로 사람이 직접 점검하는 형태여서 실시간으로 변하는 온도를 계속 감시하기 어렵다는 한계가 있었다. 이번에 도입한 시스템은 안전성 확보뿐만 아니라 버려지는 에너지를 알뜰하게 재활용하는 친환경 기술이다.

새로운 시스템은 전류가 흐를 때 주변에 자연스럽게 발생하는 자기장을 스스로 에너지로 변환해 작동하는 것으로, 별도의 배터리가 필요 없다. 또 시스템 운영을 위한 추가 전력 소모가 전혀 없는 ‘친환경 무전원’ 첨단 기술이다.

공단은 최근 에너지 위기로 공공기관의 전력 절약이 강조되는 상황에서 신기술 도입으로 ‘현장 안전 확보’와 ‘자체 에너지 활용’이라는 두 마리 토끼를 동시에 잡았다고 자평했다.

이근희 부산환경공단 이사장은 “에너지 위기에 선제적으로 대응할 수 있는 똑똑한 스마트 안전 기술을 적극 도입해 시민들에게 신뢰할 수 있는 환경 서비스를 제공할 것”이라고 말했다.