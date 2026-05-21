“서남권 해상풍력 이끌 사업자는 누구?”… 전북도, 마지막 1GW 공모

전북도가 서남권 해상풍력 2.4GW 발전단지 조성 사업의 마지막 단계인 1GW급 확산단지2 사업 시행자 선정 절차에 착수했다.

전북도는 21일 부안 인근 해역을 대상으로 한 ‘확산단지2’ 해상풍력 발전사업 시행자 공개 모집 공고를 냈다.

전북 서남권 해상풍력 확산단지2(부안 1GW) 발전사업자 공모 해역 위치도. 전북도 제공

대상 지역은 지난 3월 기후에너지환경부로부터 신·재생에너지 집적화단지로 지정된 부안 해역 173.5㎢ 규모다. 응모에는 국내외 민간기업과 공기업 등 참여 제한 없이 단독 또는 컨소시엄 형태로 참여할 수 있다.

도는 오는 26일 도청 대회의실에서 사업 설명회를 열고 공모 절차와 참여 조건, 추진 일정 등을 자세히 안내할 예정이다. 또 사업 기간과 운영 계획, 선정 절차 등을 설명하고 참여 기업들의 질의응답과 의견 수렴도 진행한다.

이번 사업은 전북도가 역점 추진 중인 서남권 해상풍력 2.4GW 조성 계획의 마지막 퍼즐로 평가된다. 도는 이를 통해 지역경제 활성화와 미래 에너지산업 기반 구축에 속도를 낼 방침이다.

도는 사업자 선정 과정에서 △안정적인 발전단지 조성 역량 △국가·지역경제 기여도 △주민 수용성 확보 방안 △산업 인프라 구축 전략 △기타 사업 제안의 우수성 등을 종합 평가할 계획이다.

앞서 올해 공모가 진행된 부안 800㎿ 공공단지에는 2개 컨소시엄이 참여해 1단계 사전 적격 심사를 마쳤으며, 현재 2단계 사업 제안 평가를 앞두고 있다. 도는 다음 달 중 2단계 평가를 완료하고 7~8월 중 최종 사업자를 선정할 예정이다.

전북도 관계자는 “이번 공모는 서남권 해상풍력 발전단지의 마지막 사업자를 선정하는 매우 중요한 과정”이라며 “부안과 고창 해역을 아우르는 전북 해상풍력 개발이 성공적으로 추진될 수 있도록 행정 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

이번, 사업 설명회 참가 신청과 관련한 자세한 사항은 전북도청 홈페이지 공지 사항 또는 전북도 청정에너지수소과를 통해 확인할 수 있다.