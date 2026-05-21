경북 포항시, 드론특별자유화구역 지정 도전 본격화

국토부 드론특구 공모 대응 본격화, 드론 실증 기반 구축 나서

산불 감시·해안 모니터링·드론쇼 등 지역 특화 드론 실증모델 발굴

포항의 산업·지리적 강점 활용한 차별화된 드론 실증모델 발굴, 미래모빌리티 산업 경쟁력 높일 방침

경북 포항시는 올해 하반기에 예정된 국토교통부의 ‘드론특별자유화구역’ 지정 공모를 신청한다고 21일 밝혔다.

드론특별자유화구역은 드론 비행 관련 규제를 완화해 실제 환경에서 기술 실증과 사업화를 지원하는 제도다.

해안 안전관리에 활용할 드론 모습(생성형 AI 제작 이미지). 포항시 제공

앞서 시는 지난해 수립한 ‘미래모빌리티 산업 육성 중장기 마스터플랜’에서 드론특별자유화구역과 드론실증도시 구축 등을 주요 전략 과제로 제시했다.

올해 하반기 예정된 제4차 드론특별자유화구역 지정 공모에 참여할 계획이다.

시는 전날 드론특별자유화구역 기본계획 수립 용역에 착수하고 공모 대응을 위한 세부 실행계획 마련에 들어갔다.

포항 특성을 반영한 드론 실증모델 발굴과 대상 공역 설정, 참여기업 및 기관 협력체계 구축, 안전관리 및 운영계획 수립 등을 중점 추진한다.

또 산불 예방 감시와 재난∙재해 관측, 해안 안전관리, 드론쇼 등 지역 특화형 드론 활용 방안을 적극 발굴한다.

특히 해안과 산업단지, 산림 등 다양한 지형과 산업환경을 활용해 산불 예방 감시와 재난∙재해 모니터링, 해안 안전관리, 드론쇼 등 지역 특화형 드론 활용 모델을 발굴할 방침이다.

포항시는 이를 기반으로 공공서비스 분야 드론 활용을 확대하는 한편 향후 드론실증도시 등 후속 정부 공모사업에도 적극 참여해 미래모빌리티 산업 기반을 지속적으로 확장해 나갈 방침이다.

정명숙 시 디지털융합산업과장은 “드론특별자유화구역은 지역 산업과 연계한 미래 성장 기반이 될 것”이라며 “포항의 산업∙지리적 강점을 활용한 차별화된 드론 실증모델을 발굴해 미래모빌리티 산업 경쟁력을 더욱 높여 나가겠다”고 말했다.