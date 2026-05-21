행안부, ‘탱크 데이 논란’ 스타벅스 ‘불매’ 선언…대국민 행사서 ‘퇴출’

윤호중 장관, 불매 방침 밝혀

관가로 확산할지 파장 주목

광주시장도 사용 금지 지시

5·18 광주민주화운동 기념일에 ‘탱크 데이’ 이벤트를 진행한 스타벅스 불매 운동이 사회적으로 확산하는 가운데, 행정안전부가 기관 차원에서 스타벅스 불매를 선언했다. 정부 부처 가운데 스타벅스 불매 방침을 밝힌 건 행안부가 처음이어서 적잖은 파장이 예상된다. 광주시도 스타벅스 상품권 사용을 금지하고 나섰다.

21일 광주 서구 이마트 광주점 앞에서 지역 시민 단체 관계자들이 5·18 탱크 데이 행사로 물의를 빚은 스타벅스 코리아와 정용진 회장을 규탄하는 퍼포먼스를 하고 있다. 광주=연합뉴스

윤호중 행안부 장관은 21일 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올려 “스타벅스 코리아의 반역사적 행태에 깊은 유감을 표한다”고 운을 뗐다. 윤 장관은 이어 “행안부를 비롯한 정부 기관들은 그동안 각종 설문 조사, 공모전, 국민 참여 이벤트 등에 커피 교환권 등 모바일 상품권을 활용해 왔다”며 “이번 사안을 계기로 행안부는 민주주의의 역사와 가치를 가볍게 여기거나 상업적 소재로 활용한 기업의 상품은 제공하지 않겠다”고 밝혔다. 행안부는 과거사관련업무지원단 등을 통해 민주화 운동 보상 등을 지원하고 있다.

윤 장관은 “이번 행안부의 조치에 많은 기관과 국민 여러분이 함께 공감해 주길 바란다”며 동참을 촉구했다.

이에 대해 행안부 관계자는 “대국민 참여 행사 등에 사용되는 커피 쿠폰으로 스타벅스를 쓰지 않을 계획”이라며 “관련 예산은 총계를 내긴 어렵지만 (연간) 수천만 원 정도로 예상해 볼 수 있을 것 같다”고 설명했다.

앞서 이날 강기정 광주시장은 시 주관 각종 행사에서 스타벅스 상품권 사용 금지를 지시했다. 광주시는 입장문을 내고 “5·18 정신 헌법 전문 수록 개헌이 무산된 참담한 상황에서 스타벅스 코리아가 5·18과 민주주의 역사를 조롱해 온 국민이 분노하고 있다”며 이같이 밝혔다.