김상백 “세대교체와 정당의 역할 통해 북부권 발전 이끌 터” [6·3의 선택]

국민의힘 김상백 경북도의원 후보는 21일 본격적인 지방선거 운동에 돌입하며 “세대교체와 정당의 책임 있는 역할을 통해 북부권 발전을 이끌겠다”고 밝혔다.

김상백 후보는 “영일만항·북극항로 시대를 맞아 흥해와 북부권 역시 새로운 변화와 미래 전략이 필요한 시점”이라며 “젊고 추진력 있는 세대교체를 통해 북부권의 새로운 도약을 만들어야 한다”고 강조했다.

국민의힘 김상백(맨 왼쪽) 경북도의원 후보는 본격 선거운동 첫날인 21일 청하장터에서 유세를 펼친 뒤 김정재(왼쪽서 두번째) 국회의원과 기념촬영을 하고 있다. 김상백 캠프 제공

이어 “흥해와 북부권은 대구·경북 동해안의 핵심 관문으로 앞으로 북극항로와 동북3성 진출 시대를 대비해야 한다”며 “AI 기반 미래산업과 스마트 농업, 해양관광, 미래 물류산업 시대를 준비할 수 있는 새로운 리더십이 필요하다”고 밝혔다.

그는 “지방자치는 다수결 원칙 아래 운영되며 지역의 주요 정책 역시 정당의 다수 의사에 따라 결정된다”며 “정당은 국민 다수의 의사를 반영하는 헌법적 기관인 만큼, 책임 있는 정당 정치와 협력이 지역 발전의 중요한 기반이 된다”고 말했다.

또 “지역 발전은 개인의 힘만으로 되는 것이 아니라 지방자치 제도와 의회 구조 속에서 추진되는 만큼, 북부권 발전을 위해서는 힘 있는 추진력과 협력이 반드시 필요하다”고 역설했다.

김상백 후보는 “그동안 포항시의회 활동을 통해 주민들과 현장을 함께 뛰며 추진력을 인정받아 왔다”며 “기초에서 광역으로 이어지는 세대교체를 통해 북부권 미래 성장 기반을 반드시 만들겠다”고 밝혔다.