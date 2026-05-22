“아버지가 스벅 운영하는데”…윤호중 ‘스벅 불매’ 시사에 비판 폭주

SNS에서 “반역사적 행태에 깊은 유감”

“극우 사라져야” 누리꾼들 글도 이어져

스타벅스코리아의 ‘5·18 탱크데이’ 이벤트를 겨냥한 윤호중 행정안전부 장관의 유감 표명이 사실상 ‘불매 운동’으로 해석되면서, 누리꾼들의 반응이 팽팽하게 엇갈린다.

윤호중 행정안전부 장관이 지난 19일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 제4회 중앙지방정책협의회를 주재하기 앞서 국민의례 하고 있다. 뉴시스

윤 장관은 21일 자신의 ‘엑스(X·옛 트위터)’에 올린 글에서 “민주주의는 수많은 시민의 희생과 헌신 위에 세워진 것”이라며 “그 역사를 가볍게 여기거나 상업적 소재로 소비하는 행태는 결코 가볍게 넘길 수 없는 문제”라고 밝혔다. 이어 “최근 물의를 빚은 스타벅스코리아의 반역사적 행태에 대해 깊은 유감을 표한다”고 덧붙였다.

그러면서 “행정안전부를 비롯한 정부기관들은 그동안 각종 설문조사·공모전·국민참여 이벤트 등에 커피 교환권 등 모바일 상품권을 활용해왔다”며 “이번 사안을 계기로 행안부는 앞으로 민주주의의 역사와 가치를 가볍게 여기거나 상업적 소재로 활용한 기업의 상품은 제공하지 않겠다”고 말했다.

특히 “행정안전부의 조치에 많은 기관과 국민 여러분도 함께 공감해주길 바란다”는 윤 장관의 메시지는 사실상 스타벅스 제품 불매 운동을 독려한 것으로 해석돼 파장을 낳고 있다.

윤 장관의 글에 누리꾼들 반응은 엇갈렸다.

한 누리꾼은 “국가 기관이 왜 기업을 공격하느냐”며 지적했고, 다른 누리꾼은 “대중이 판단할 문제에 정부가 나서는 건 바람직하지 않다”고 비판했다. “스타벅스 매장을 운영하는 우리 아버지는 시민도 아닌가” 등의 글도 이어졌다. 윤 장관 비판이 대부분인 가운데서도 “극우적인 행태는 사라져야 한다” 등 스타벅스를 겨냥한 글이 눈에 띄기도 했다.