외국인 12거래일째 '팔자'…개인, 하루만에 다시 '사자'로 전환

삼성전자 1% 하락하는 가운데 SK하이닉스는 혼조…코스닥 3%대↑

미국-이란 협상 신호 혼재…전날 뉴욕증시는 소폭 상승 마감

코스피가 22일 전날 급반등에 이어 소폭 상승 출발했다.

이날 코스피는 오전 9시 15분 현재 전장보다 12.08포인트(0.15%) 오른 7,827.67을 나타내고 있다. 지수는 57.53포인트(0.74%) 오른 7,873.12로 개장했다.

코스피가 전 거래일(7815.59)보다 57.53포인트(0.74%) 상승한 7873.12에 개장한 22일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시 되고 있다. 코스닥 지수는 전 거래일(1105.97)보다 13.46포인트(1.22%) 오른 1119.43에 거래를 시작했다. 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가(1506.1원)보다 1.4원 내린 1504.7원에 출발했다.

이후 잠시 하락전환하기도 했지만 다시 반등, 7,800선에서 오르내리며 강보합을 유지하고 있다.

다만 코스닥은 급등하며 전날에 이어 사이드카(프로그램매수호가 일시효력정지)가 발동됐다.

유가증권시장에서 외국인은 12거래일째 내다 팔고 있다. 현재 8천100억원가량 순매도중이다.

전날 11일 거래일 만에 '팔자'로 돌아섰던 개인은 다시 '사자'로 전환해 7천766억원 순매수하고 있다. 또 2조9천억원에 달하는 순매수세로 전날 코스피 상승을 견인했던 기관은 이날도 2천400억원의 순매수를 기록중이다.

코스피200선물시장에서 외국인은 1천150억원, 기관은 2천460억원 순매도하는 가운데 개인이 3천억원을 순매수 중이다.

서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 1.4원 내린 1,504.7원에 개장했다.

간밤 뉴욕증시 3대 지수도 모두 소폭 상승 마감했다. 다우존스30산업평균지수는 사상 최고치 경신이지만 0.55% 상승률이었고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥지수는 각각 0.17%, 0.09% 올랐다.

미국과 이란 간 종전 협상 기대감은 조금씩 커지고 있지만, 난망 신호도 혼재돼 나오는 상황이다. 마코 루비오 미 국무부 장관이 이란 협상에 대해 "몇 가지 긍정적 신호가 있다"고 말했고, 이란 매체는 파키스탄 중재로 미국과 이란이 메시지를 교환하고 있다며 이란 고위 소식통을 인용해 "이견은 좁혀졌다"고 전하기도 했다.

다만 도널드 트럼프 미국 대통령은 종전 협상 쟁점 중 하나인 이란의 고농축 우라늄 유지를 용납지 않겠다는 입장을 밝힌 상태다.

국제유가는 일단 내렸다. 7월 인도분 브렌트유 선물은 전장보다 2.32% 하락했고, 미 서부텍사스산원유(WTI) 선물도 1.94% 떨어졌다.

이런 가운데 지난 20일 노사 임금 협상안에 잠정 합의한 삼성전자 노조는 이날부터 6일간 찬반 투표를 실시하기로 해, 투자자들이 계속해서 주시할 것으로 보인다.

전날 급등했던 삼성전자는 1%가량 내리며 29만7천원을 오르내리고 있다. SK하이닉스는 등락을 거듭하며 혼조세를 보이고 있다.

이외 시가총액 상위 종목 SK스퀘어[402340]와 현대차[005380]는 약보합인 가운데, LG에너지솔루션[373220](2.49%)과 삼성전기[009150](4.24%), 두산에너빌리티[034020](4.98%) 등은 상승세다.

업종별로는 금속(3.44%), 화학(2.74%), 건설(2.56%), 제약(2.52%), 통신(2.80%) 등이 대다수가 오름세다. 운송장비·부품(-0.51%)과 전기·전자(-0.36%)가 장 초반 소폭 하락세다.

코스닥은 전장보다 13.46포인트(1.22%) 오른 1,119.43으로 개장, 현재 40.04포인트(3.62%) 오른 1,146.10을 나타내고 있다.

코스닥에서는 이런 상승세가 가팔라지며 개장 33분 만에 매수 사이드카가 발동됐다. 전날에 이어 2거래일 연속 발동이다. 코스닥150선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 상승하고 코스닥150지수가 직전 매매 거래일 최종수치 대비 3% 이상 상승해 동시에 1분간 지속되는 경우 발동된다.

외국인과 기관은 각각 2천400억원, 600억원 순매수하고 있으며, 개인은 2천880억원가량 순매도 중이다.

시가총액 2위로 밀려난 알테오젠[196170](5.41%)이 전날 하락분을 회복하고 있다. 에코프로비엠[247540](9.23%)은 큰 폭으로 오르고 있다.

<연합>