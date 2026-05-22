요은글로벌, 중국 ‘CBE’ 참가… 글로벌 시장 확대 가능성 입증

글로벌 뷰티 유통 전문기업 요은글로벌이 중국 상하이에서 열린 ‘CBE(China Beauty Expo)’에 참가해 글로벌 시장 확대 가능성을 확인했다.

CBE는 중국 최대 규모이자 아시아를 대표하는 국제 뷰티 산업 박람회로, 매년 전 세계 화장품 브랜드와 유통사, 제조사, 바이어들이 대거 참가하는 글로벌 행사다.

이번 박람회에서 요은글로벌은 토리든, 쏘내추럴, 아비브, 넘버즈인, 어뮤즈, 힌스 등 30여 개 국내외 뷰티 브랜드를 선보이며 대형 통합 부스를 운영했다. 특히 행사장 내 최대 규모 수준의 부스를 조성해 현지 바이어와 업계 관계자들의 높은 관심을 받았다.

현장에서는 스킨케어와 메이크업을 비롯한 다양한 K-뷰티 제품군이 소개됐으며, 중국 및 중화권 시장 진출을 모색하는 바이어들과의 상담도 활발히 이어졌다. 아울러 다수 브랜드를 동시에 연계할 수 있는 유통 구조와 현지 네트워크 운영 역량도 긍정적인 평가를 받았다.

요은글로벌은 홍천M&T와 중국 贝峰(베이펑)사의 JV(합작법인) 형태로 설립된 기업으로, 브랜드 발굴부터 현지 유통, 시장 안착, 채널 확장까지 아우르는 원스톱 글로벌 유통 솔루션 구축을 핵심 전략으로 삼고 있다.

업체 측은 이번 CBE 참가를 통해 중국 시장 내 실질적인 비즈니스 확대 가능성을 확인했으며, 향후 중화권을 넘어 글로벌 시장 진출 플랫폼 역할을 더욱 강화해 나갈 계획이라고 밝혔다.

요은글로벌 대표는 “이번 CBE는 요은글로벌의 유통 경쟁력과 브랜드 연결 역량을 글로벌 시장에 직접 선보인 자리였다”며 “앞으로 중국 및 중화권은 물론 글로벌 시장 전반에서 K-뷰티 브랜드의 안정적인 해외 진출을 지원하는 핵심 플랫폼으로 성장해 나가겠다”고 말했다.

이어 “브랜드와 시장을 연결하는 가장 강력한 글로벌 유통 허브가 되는 것이 목표”라고 덧붙였다.