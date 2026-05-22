장동혁 "한동훈이 보수 재건?… 말이 되겠나"

장동혁 국민의힘 대표가 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 출마한 한동훈 무소속 후보를 향해 "보수를 재건하겠다고 하는데 지금 이 상황까지 오게 만든 사람이 누구냐"라고 했다.

장 대표는 22일 오전 매일신문 유튜브 '이동재의 뉴스캐비닛'에서 한 후보를 겨냥해 "보수를 재건하겠다고 하는데 지금 이 상황까지 오게 만든 사람이 누구인가. 그런 사람이 보수를 재건하겠다는 게 말이 되겠나"라며 "그러면 국민들께서 누구를 찍어야 되겠나. 답은 명확하다"고 했다.

박민식 국민의힘 후보가 한 후보와 단일화하지 않겠다고 밝히며 삭발한 데 대해서는 "다시 박민식으로 돌아온 것 같다"고 했다.

그러면서 "그동안 여러 이슈에 특히, 단일화 이슈에 매몰돼 있다가 어제로써 북구도 제대로 방향을 잡고 가는 것 같다"며 "부산도 결집하면서 올라갈 시간"이라고 말했다.

앞서 한 후보는 전날 부산 구포시장 쌈지공원에서 출정식을 열고 "보수를 재건하기 위해 한동훈이 이겨야만 한다"며 "누가 아직도 '한동훈은 윤석열의 배신자'라고 하는데, 저는 윤석열이 아니라 대한민국과 국민을 선택했다. 제가 계엄을 이재명보다 앞장서서 막지 않았다면 국민의힘은 이미 내란 정당으로 해산됐을 것"이라고 주장했다.

이어 "지금 민주당이 정말 양아치 짓을 하고 있지만 보수 정치는 말할 자격을 잃었다"며 "윤어게인, 당권파, 장동혁 같은 생각으로 보수가 정권을 되찾아올 수 있나. 제가 앞에서 화살을 맞으면서 극복하는 이 길이, 바로 2028년 총선에서 보수가 다수당을 되찾고 2030년 정권을 되찾아올 수 있는 길"이라고 밝혔다.

<뉴시스>