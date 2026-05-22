보훈부장관 "스타벅스코리아에 유감…허위사실 유포 시정 강화"

권오을 국가보훈부 장관이 스타벅스코리아가 5·18민주화운동 기념일 당일 진행했던 탱크데이(Tank Day) 마케팅과 관련해 깊은 유감을 표시했다.

권 장관은 지난 21일 엑스(X·옛 트위터) 계정에 “지난 5·18민주화운동 기념일에 5·18 탱크데이 이벤트로 물의를 빚은 스타벅스 코리아에 국가보훈부 장관으로서 깊은 유감과 엄중한 우려를 표명한다”고 밝혔다.

권오을 국가보훈부 장관이 21일 오전 경기도 파주시 임진각 평화누리공원 미국군참전기념비에서 열린 한미 공동 현충일 추모행사에서 추모사을 하고 있다. 국가보훈부 제공

그는 “대한민국의 민주주의를 지켜낸 5·18민주화운동의 숭고한 정신과 5·18민주유공자의 희생과 헌신을 기리는 것은 모든 국민의 사회적 책무”라며 “기업 역시 예외가 아니다”라고 강조했다.

권 장관은 이어 “기업을 포함한 모든 국민들이 성숙하고 올바른 역사의식을 가질 수 있도록 보훈문화 확립에 앞장서는 동시에 5·18민주화운동과 관련한 허위사실이 유포되지 않도록 모니터링을 강화하고 시정 조치에 온 힘을 다하겠다”고 밝혔다.

보훈부는 최근 2∼3년간 자체 행사에서 스타벅스 상품권 등을 활용했던 사례를 전수 파악한 뒤 당분간 사용하지 말라는 내부 지침을 내린 것으로 알려졌다.