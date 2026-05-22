AWCL 결승 앞둔 내고향 감독 "거친 경기란 의미 모르겠다… 허용 범위 안 최선"

아시아 정상을 노리는 북한 내고향여자축구단 리유일 감독이 “더 강하고, 훌륭한 팀으로 발전하는 계기가 되는 것 역시 우승 못지않은 목표”라는 출사표를 던졌다.

리유일 감독은 22일 수원종합운동장에서 열린 도쿄 베르디 벨레자(일본)와 2025∼2026 아시아축구연맹 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승전 공식 기자회견에 참석했다. 너ㅐ고향은 도쿄 베르디와 23일 오후 2시 수원종합운동장에서 이번 대회 우승을 놓고 격돌한다. 내고향은 지난 20일 같은 장소에서 열린 수원FC위민과의 준결승에서 2-1로 승리하고 결승에 올랐다. 도쿄 베르디는 준결승에서 지난 시즌 준우승팀인 멜버른 시티(호주)를 3-1로 완파했다. 앞서 두 팀은 지난해 11월 미얀마에서 열린 이번 대회 조별리그에서도 맞붙었는데 당시 도쿄가 내고향을 4-0으로 대파한 바 있다.

리유일 북한 내고향여자축구단 감독(왼쪽)이 김경영 선수와 함께 22일 수원종합운동장에서 열린 2025∼2026 아시아축구연맹 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승전 기자회견에서 참석해 취재진의 질문에 답하고 있다. 수원=뉴스1

리 감독은 “우리 팀 현재 준비 상태는 비교적 괜찮다”면서 “이제 결승까지 왔다. 최종목표는 두팀 다 우승하는 것이라고 생각한다”고 밝혔다. 이어 “지난번 기자회견에서도 말씀드렸다시피 우리는 이번 결승 경기 통해 우리팀이 더욱더 강한, 훌륭한 팀으로 발전하는 좋은 계기가 되는 것 역시 우승 못지않은 대단히 중요한 목표라고 생각한다”고 덧붙였다.

리 감독은 ‘한일전 못지않게 내일 결승전도 거친 경기가 될 것으로 예상되는데 어떻게 준비했는가”라는 한국 취재진의 질문에 ‘한일전이 뭐냐”고 통역관에게 되물은 뒤 “거친 경기라는 표현은 옳지 않다”며 불편한 심기를 드러냈다. 그는 “축구라면 항상 경기 규정을 놓고 심판도 있는데 ‘거친 경기’의 의미를 잘 모르겠다. 적절히 강한 경기, 강도가 센 경기를 말하는 건지…엄연히 심판이 있고 반칙이면 반칙이고, 경고면 경고 처분을 받는다. 질문에 답변하기에 앞서 그 표현은 옳지 않다고 생각한다”고 말했다. 또한 “우리 팀은 준결승전과 같이 결승에서도 경기 규정이 허용하는 범위안에서 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

북한 축구가 아시아는 물론 세계 무대에서 눈부신 성과를 내는 이유에 대해 리 감독은 “이 자리에서 짧은 시간 동안 다 설명하기 어렵다”면서도 “육성 체계가 전문화돼 있다. 평양국제축구학교를 비롯해 높은 그룹의 육성 체계가 잘 돼 있고 여기에서 훈련된, 교육된 어린 선수들이 높은 급으로 올라오면서 연령별 아시아선수권대회나 FIFA(국제축구연맹)에서 조직하는 경기에서 좋은 성적 거두고 있다"고 설명했다.

수원FC와의 준결승에서 헤더로 역전 결승 골을 터트렸던 김경영도 기자회견에 참석해 “이번 경기에서 조선 여성 특유의 강한 정신력과 높은 집단정신, 여러 가지 경기 수법들을 잘 활용해 반드시 승리자가 되겠다”고 다짐했다.