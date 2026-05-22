디오너스골프멤버십, 6월 8일 VIP 회원 초청 골프대회 개최

경기 이천 H1클럽서 박인비·KLPGA 프로 참여

사진=디오너스골프멤버십㈜ 제공

디오너스골프멤버십㈜이 VIP 회원들을 위한 골프대회를 오는 6월 8일 경기도 이천 H1클럽(H1 CLUB)에서 개최한다. 박인비 프로를 비롯한 KLPGA 프로 선수들이 참여하는 동반 라운드와 현장 이벤트를 통해 회원들에게 골프 체험과 교류 기회를 제공한다는 계획이다.

이번 행사는 디오너스골프멤버십 회원만을 대상으로 진행되는 회원 초청 골프 행사다. 참가 등록은 오전 9시부터 진행되며, 본 경기는 오전 10시 전 홀 동시 출발 방식으로 운영된다.

이번 대회에는 박인비 프로와 다수의 KLPGA 프로 선수들이 참석한다. 참가 회원들은 프로 선수들과 함께 동반 라운드를 진행하며 원포인트 레슨과 현장 이벤트를 체험할 수 있다. 프로 선수와 직접 대결하는 ‘Beat the Pro’ 프로그램과 럭키드로우 이벤트도 함께 마련될 예정이다.

행사 진행은 개그맨 골퍼 최홍림 프로가 맡는다. 라운드 종료 후에는 가수 왁스의 라이브 공연과 VIP 만찬 프로그램이 이어져 회원 간 교류의 시간을 마련한다.

디오너스골프멤버십 관계자는 “회원들에게 감사의 마음을 전하고 특별한 경험을 제공하기 위해 이번 행사를 준비했다”며 “앞으로도 회원들이 골프 이상의 가치와 프리미엄 라이프스타일을 경험할 수 있도록 다양한 프로그램을 선보일 계획”이라고 말했다.

한편 디오너스골프멤버십은 전국 골프장 네트워크를 기반으로 예약 및 할인 서비스를 제공하는 골프 멤버십 서비스다. 간편 예약 신청 시스템과 전담 예약실 운영, 페이백 시스템 등을 통해 회원 편의성을 높이고 있다.