“단일화 없다”지만…부산 북갑 보수 분열에 野 내부도 온도 차

장동혁, 韓 겨냥 “보수 망가뜨린 사람…보수 재건 말이 되나”

박민식도 “단일화 안 된다” 재차 선 그어

당 내부에선 “승리 위해 필요” 단일화론 고개

부산 북구갑 보궐선거에 출마한 국민의힘 박민식 후보와 무소속 한동훈 후보의 단일화 문제를 두고 국민의힘 내부에서도 온도 차가 감지되고 있다. 박 후보와 지도부는 “단일화는 없다”며 선을 긋고 있지만, 당 안팎에서는 선거 승리를 위해 단일화가 불가피하다는 목소리가 이어지면서 막판 판세가 한층 복잡해지는 모습이다.

국민의힘 장동혁 대표는 22일 매일신문 유튜브에서 한 후보를 겨냥해 “보수를 망가뜨린 사람이 보수를 재건하겠다는 게 어떻게 시민들께 와닿겠나”라고 지적했다. 그는 “보수를 재건해야 될 상황에 오게 만든 사람이 누군가. 그런 사람이 보수를 재건하겠다는 게 말이 되느냐”며 “시민들께서 누구를 찍어야 되겠나. 답은 명확하다고 생각한다”고 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표가 22일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

장 대표는 “한 후보의 단일화 문제가 이슈가 되다보니 후보가 가려지는 측면이 있었다”며 “(박 후보가) 자신이 적임자임을 강조하며 나가면 아직도 충분히 (지지율이) 올라갈 시간이 남아 있다고 생각한다”고 말했다. 당 일각에서 제기되는 ‘승리를 위한 단일화’ 요구에 선을 그은 것이다.

앞서 박 후보도 전날 “단일화는 결단코 없다”며 삭발을 감행했다. 박 후보는 이날 SBS 라디오에서 삭발에 대해 “제 스스로에게 보내는 확고부동한 다짐”이라며 “한 후보는 보수진영에 어마무시한 상처를 남긴 사람, 보수의 배신자다. 그분하고는 단일화가 안된다”고 재차 단일화 가능성을 일축했다.

일각에서는 박 후보의 삭발이 국민의힘 의원들을 향한 메시지였다는 해석도 나온다. 당내에서 단일화 필요성을 제기하는 목소리가 잇따르자, 이에 반발해 완주 의지를 분명히 한 것이라는 설명이다.

박민식 국민의힘 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보가 22일 부산 북구 신만덕교차로 일대에서 지지를 호소하고 있다. 뉴시스

앞서 부산 재선 박수영 의원은 전날 국민의힘 의원 단체 대화방에 “특단의 조치로 판을 바꿔달라”며 부산 북갑 보궐선거 범보수 후보 단일화를 촉구한 것으로 알려졌다. 박 의원은 “제 지역구인 부산 남구가 (더불어민주당에) 10~15% 이기는 곳인데 현재 박빙 열세”라며 “주민들을 만나보면 ‘장동혁 대표가 싫어서 이번에는 안 찍는다’, ‘한동훈 후보 돕지 않는 국민의힘은 안 찍는다’는 두 가지 유형을 합하면 15%쯤 된다”며 단일화 필요성을 제기했다.

국민의힘 내부에서는 김도읍, 곽규택 의원 등도 단일화 필요성을 공개적으로 언급해 왔다. 보수 성향 정치평론가인 서정욱 변호사도 지난 20일 YTN 라디오에서 “장동혁 대표가 결단해 박민식 후보가 사퇴하고 (한동훈을) 밀어줘야 한다”며 “끝까지 완주해 가지고 둘 다 죽는 길을 가기보다 장 대표 본인이 더 대승적으로 크려면 좀 이렇게 과감한 발상의 변화는 필요하다”고 말했다.

다만 박 후보가 삭발까지 단행한 만큼, 현실적으로 단일화 가능성은 크게 낮아졌다는 분석도 나온다. 친한계 윤희석 전 국민의힘 대변인은 이날 CBS 라디오에서 “(삭발은) 박 후보가 완주하겠다, 또 북갑 선거는 이런 것이라는 강렬한 메시지를 전달할 수 있는 하나의 장면”이라며 “후보들 간의 합의에 의한 단일화는 바라기 좀 어려울 것이다. 박 후보가 아예 선언을 했다고 생각한다”고 말했다.

한동훈 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 무소속 후보가 22일 부산 북구 구남교차로에서 출근길 시민들에게 인사하며 지지를 호소하고 있다. 뉴시스

한편 무소속 한 후보는 22일 자신의 페이스북에 “한동훈이 당선되면 민주당은 큰일난다. 제가 민주당 폭주를 박살낼 것이기 때문”이라며 “그런데 장동혁 당권파와 박 후보는 오로지 한동훈 당선을 막기 위해 하정우는 안건드리고 한동훈만 공격하고 있다”고 지적했다. 이어 “박 후보가 당선될 가능성은 없으니, 박 후보는 한동훈이 아니라 하정우와 단일화 한 셈”이라고 덧붙였다.