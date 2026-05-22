라코스테, 성수동서 ‘폴로 팩토리’ 팝업 진행

폴로 셔츠 역사·제작 과정 소개…안유진 참석 프리오픈 행사 진행

사진 제공=라코스테

프랑스 패션 스포츠 브랜드 라코스테(Lacoste)가 브랜드 대표 아이템인 폴로 셔츠를 중심으로 한 체험형 팝업 전시 ‘라코스테 폴로 팩토리(LACOSTE POLO FACTORY)’를 서울 성수동에서 진행한다.

이번 팝업은 5월 22일부터 6월 3일까지 성수 베트윈에서 운영되며, 브랜드를 상징하는 폴로 셔츠의 역사와 제작 과정, 디자인 철학 등을 공간 경험 형태로 선보인다.

라코스테는 1933년 브랜드 창립자인 르네 라코스테(René Lacoste)가 경기 중 보다 자유로운 움직임을 위해 기존 긴 소매 셔츠를 개선한 반소매 형태의 폴로 셔츠를 개발하며 시작됐다. 특히 통기성과 활동성을 높인 피케 소재를 적용하면서 스포츠웨어와 일상복의 경계를 넓힌 브랜드로 알려져 있다.

이번 팝업은 ‘폴로 셔츠가 탄생하고 완성되는 공간’을 콘셉트로 구성됐다. 행사장 내부에는 초기 폴로 셔츠 디자인과 시대별 컬렉션 변화, 브랜드 아카이브 자료 등이 전시되며 라코스테가 이어온 스포츠 헤리티지와 디자인 흐름을 소개한다.

또 브랜드 시그니처인 피케 원단과 다양한 컬러·패턴·핏 변화를 조명하는 전시 공간도 함께 마련됐다. 관람객들은 원단의 질감과 제작 디테일을 직접 경험할 수 있으며, 일부 체험존에서는 디지털 콘텐츠를 활용해 브랜드 역사와 주요 컬렉션 스토리를 살펴볼 수 있도록 구성됐다.

사진 제공=라코스테

이번 팝업은 제품 전시와 함께 브랜드 철학과 스포츠 감성을 공간 경험 형태로 전달하는 데 초점을 맞췄다. 최근 패션업계에서는 브랜드를 대표하는 제품군과 역사성을 기반으로 한 체험형 팝업 전시가 확대되는 흐름을 보이고 있으며, 성수동은 패션·라이프스타일 브랜드들의 주요 전시 및 마케팅 거점으로 자리 잡고 있다.

행사 오픈에 앞서 지난 21일에는 브랜드 앰배서더인 안유진이 참석한 프리오픈 행사도 진행됐다. 안유진은 라코스테 폴로 셔츠를 활용한 스타일링으로 현장을 방문해 브랜드 컬렉션을 소개했다.

라코스테는 이번 팝업을 통해 브랜드를 상징하는 폴로 셔츠의 역사와 디자인 가치를 보다 직관적으로 전달하고, 소비자와의 오프라인 접점을 확대한다는 계획이다.