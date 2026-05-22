정청래, 충북·강원 누비며 “신용한이 강호축 철도 구축…우상호는 대통령과 직통” [6·3의 선택]

“강호축 철도망, 명운 걸고 추진”…충북 신용한 지원

“AI 데이터센터, 상전벽해 될 것”…강원 우상호 지지

더불어민주당 정청래 대표가 6·3 지방선거 공식 선거운동 이틀째인 22일, 충북과 강원을 잇달아 방문하며 ‘중원 표심’에 이어 민주당 험지로 꼽히던 강원 지역 표심 사수까지 총력전에 나섰다. 특히 ‘여당 프리미엄’을 앞세운 전폭적 공약 지원을 약속하며 중도·부동층 표심을 선점하겠다는 구상이다.

정 대표는 이날 충북 청주 이장섭 청주시장 후보 선거사무소에서 중앙선거대책위원회의를 주재하고, 지역 최대 현안인 교통망 확충을 최우선 과제로 내걸었다. 정 대표는 “최고의 숙원사업이었던 ‘강호축’ 국가 철도망을 민주당이 전당의 힘으로 추진하겠다”며 “충북이 원하는 것이라면 무엇이든 다 해드릴 각오”라고 말했다.

정청래 더불어민주당 대표가 22일 오후 강원 강릉시 주문진시장 인근에서 우상호 강원도지사 후보, 김중남 강릉시장 후보 등과 함께 시민들에게 지지를 호소하고 있다. 뉴시스

‘강호축’은 강원과 호남을 잇는 새로운 발전 축으로, 기존 경부축 중심의 국토 개발을 보완하는 핵심 개념이다. 충북은 이 두 축이 교차하는 지리적 중심지다. 정 대표는 “(경부축과) 강릉과 충북, 목포까지 이어지는 (강호축이) 엑스자형으로 국가 철도망을 구축하는 것이 국토 균형 발전에 매우 중요한 사안”이라며 “민주당은 거당적 차원에서 충북에 대한 지원을 아끼지 않겠다”며 신용한 충북도지사 후보 지원에도 힘썼다.

정 대표는 현장에서 임호선 충북도당위원장을 단장으로 하는 ‘공약 실천 TF(태스크포스)’를 즉석에서 구성하며 “(이 기구를 통해) 법과 제도 예산을 정비하고 지원하겠다"고 약속했다. 아울러 “농어촌 기본소득도 추가 지역을 선정한다고 하면 충북에 우선 더 선정될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 덧붙였다.

강원 지역으로 발걸음을 옮긴 정 대표는 강릉을 찾아 우상호 강원도지사 후보의 무게감을 부각하는 데 집중했다.

정 대표는 “강원도에 다시 없는 기회가 왔다”면서 “강원도 도지사 후보 역사상 가장 일 잘하고 가장 힘 있는 후보 우상호”라고 치켜세웠다. 특히 우 후보의 정치적 위상을 강조하며 “대통령하고 바로 직통으로 통할 수 있는 사람”이라고 강조했다.

이어 동해시로 이동해 정 대표는 우 후보가 공약한 미래 산업 유치에 힘을 실었다. 그는 “우 후보가 이야기하는 대로 AI(인공지능) 데이터센터가 강원도에 들어서면 강원도는 괄목상대, 상전벽해 될 것”이라며 “강릉·동해·삼척에도 파란 바람이 불고 있다”고 호소했다.