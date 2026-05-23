이은지 10㎏ 빼니 몰라보겠네…잘록한 허리 '눈길'

코미디언 이은지가 혹독한 체중 조절을 거쳐 날씬해진 라인을 과시하며 화제를 모으고 있다.

지난 21일 이은지는 소셜미디어(SNS)에 "어여쁜 사진 고맙습니다"라는 문구와 함께 촬영 현장 비하인드 컷을 게시했다. 해당 사진들은 같은 날 개최된 틱톡의 새로운 예능 프로그램 '티카타카쇼' 제작보고회 대기실에서 촬영된 것이다.

사진 속 이은지는 어깨선이 시원하게 드러나는 검은색 상의에 밀착되는 하의를 착용해 군더더기 없는 몸매를 부각시켰다. 특히 기존보다 눈에 띄게 갸름해진 얼굴선과 직각으로 떨어지는 어깨 라인이 보는 이들의 탄성을 자아냈다.

체중 감량의 비결은 유산소 운동인 것으로 알려졌다. 이은지는 과거 자체 영상 채널을 통해 "러닝으로 10㎏ 정도 빠졌다. 한창 많이 먹을 때는 몸무게가 65㎏까지 늘었지만 러닝으로 감량했다″라며 구체적인 다이어트 일화를 밝힌 바 있다.

새로운 사진을 접한 누리꾼들은 "몰라보게 살이 빠졌다″, ″지금이 가장 전성기 미모인 것 같다″, ″나도 러닝을 시작해야겠다″와 같은 뜨거운 반응을 보이고 있다.

<뉴시스>