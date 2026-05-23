케빈 워시 새 연준 의장 취임…"개혁지향적인 연준 이끌 것"

취임일성 독립성·개혁 강조…연준독립 우려불식 시도하되 트럼프 기대도 의식

'금리 인하 촉구' 트럼프, 워시엔 짐짓 "독립적이길"…내달 FOMC 주목

케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed·연준) 신임 의장이 22일(현지시간) 취임했다.



취임 일성으로 연준의 독립성을 강조하는 동시에 개혁 필요성을 천명한 가운데, 도널드 트럼프 대통령의 지속된 금리 인하 압박에 어떻게 대응할지 관심이 집중되고 있다.

워시 의장. UPI연합뉴스

워시 의장은 이날 도널드 트럼프 미 대통령의 주재로 백악관에서 취임선서를 한 뒤 "연준의 사명은 물가 안정과 최대 고용을 촉진하는 것"이라며 "지혜와 명확성, 독립성과 결단력을 바탕으로 이런 목표를 추구할 때 인플레이션은 낮아지고 성장은 강력해질 것"이라고 말했다.



이어 "(이 같은 방식으로) 미국이 더욱 번영할 수 있고 국제적 위상이 더욱 공고해질 것"이라며 "이같은 임무를 완수하기 위해 개혁지향적인 연준을 이끌 것"이라고 강조했다.



워시 의장은 "과거의 성공과 잘못으로부터 배우고 경직된 틀과 모델에서 벗어나며 청렴과 성과에 대한 명확한 기준을 유지할 것"이라고 부연했다.



연준 독립의 중요성을 거론하면서 트럼프 대통령의 금리 인하 압박에 휘둘릴 수 있다는 우려 불식을 시도하면서 트럼프 대통령의 연준 개혁 요구에 부응하겠다는 뜻을 동시에 천명한 것으로 해석된다.



트럼프 대통령은 선서식에서 "미국에서 워시 만큼 연준을 이끄는 데 준비가 잘 된 사람이 없다"면서 "워시 의장이 완전히 독립적이기를 바란다"고 말했다.



그는 "나를 보지 말라. 누구도 보지 말라. 할 일을 하고 훌륭히 해내면 된다"고도 했다.



워시 의장의 전임인 제롬 파월을 상대로 모욕적인 표현을 서슴지 않으며 금리 인하를 압박했던 것과는 대조적이다.



워시 의장이 이제 임기를 시작하는 만큼 노골적 압박 표현은 일단 삼가고 자신의 기대에 어느 정도로 부응하는지 지켜보겠다는 뜻으로 읽힌다.



트럼프 대통령은 연준 위원들이 각자의 판단을 하겠지만 워시 의장에게 귀를 기울일 것이라면서 행정부가 전적으로 워시 의장을 지지한다고 했다. 트럼프 행정부의 기조에 보폭을 맞추는 판단을 간접 압박한 것으로 해석된다.



워시 의장의 임기는 4년으로, 다음 달 16∼17일 미국의 기준금리를 결정하는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 처음 주재한다.



시장은 워시 의장의 등판이 연준의 통화정책에 미칠 영향을 주목하고 있다. 이란 전쟁 지속에 따른 인플레이션 악화로 금리 인상 가능성이 제기되는 와중에 워시 의장이 트럼프 대통령의 뜻을 거스르는 판단을 하게 될지가 최대 관심사다.



워시 의장은 상원 청문회 당시에도 연준의 독립성을 강조하면서 대통령의 요구보다는 연준의 자체적 판단에 따라 통화정책을 결정하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.



워시 의장의 취임 선서는 클래런스 토머스 연방대법관이 받았다. 선서식에는 스콧 베선트 재무장관과 하워드 러트닉 상무장관을 비롯한 여러 각료는 물론 워시와 연준 의장을 두고 경쟁했던 케빈 해싯 백악관 국가경제위원장도 참석했다.



조지 W. 부시 행정부에서 국무장관을 지낸 콘돌리자 라이스도 참석해 눈길을 끌었다. 스탠퍼드대에서 워시 의장이 학생 신분으로 라이스의 국제정치학 강의를 듣고 인연이 시작된 것으로 전해졌다.



임기 8년 동안 트럼프 대통령과 대립했던 파월 전 의장은 연준 이사로 남는다. 트럼프 대통령은 작년 백악관 복귀 이후 모욕적인 표현을 서슴지 않으며 파월 전 의장에게 금리 인하를 압박했다.

<연합>