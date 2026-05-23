방탄소년단 '스윔', 英 싱글차트 9주 연속 톱60…마이클 잭슨 열풍 계속

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS) 정규 5집 '아리랑(arirang)' 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 영국 오피셜 싱글 차트 톱100에서 9주 연속 톱60에 들었다.

22일(이하 현지시간) 오피셜 차트에 따르면, 방탄소년단 '스윔'은 오피셜 싱글차트 톱100 최신 차트(22~28일) 59위를 차지했다.

해당 곡은 방탄소년단 해당 차트 자체 최고 순위인 2위로 진입했다.

오피셜 차트는 미국 빌보드와 함께 세계 양대 팝 차트로 통하며 권위를 인정 받는다.

앞서 오피셜 앨범차트 정상에 올랐던 '아리랑'은 이번 주에도 지난 주와 같은 26위를 차지했다. 9주 연속 톱30이다. 앞서 방탄소년단은 '아리랑'으로 해당 차트 세 번째 정상에 올랐다.

글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)' 속 가상 걸그룹 '헌트릭스'의 '골든(GOLDEN)'은 이번 주 오피셜 싱글 톱100에서 2계단 올라 39위를 차지했다. 해당 차트에 48주째 머물렀다.

'K-팝 최대 기획사' 하이브(HYBE)와 미국 유니버설뮤직그룹(UMG) 산하 게펜 레코드의 합작 걸그룹 '캣츠아이(KATSEYE)'의 신곡 '핑키 업(PINKY UP)'은 오피셜 싱글 톱100 51위다. 6주 연속 차트인했다.

이들이 미국 대형 음악 축제 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'에서 선보인 곡 중 하나인 '터치'는 이번 주 오피셜 싱글 톱100에서 지난 주보다 14계단 올라 84위를 차지하며 5주 연속 들어왔다.

이에 따라 캣츠아이는 이번 주에도 해당 차트에 2곡을 동시에 올렸다.

한편, 전기 영화 '마이클' 개봉 이후 신드롬을 다시 일으키고 있는 미국 팝의 황제 마이클 잭슨의 음반과 노래들은 이번 주 캐나다의 힙합 제왕 드레이크 신보가 차트를 강타한 가운데도 호성적을 거뒀다. 잭슨의 대표곡 세 곡이 지난 주에 이어 이번 주에도 톱 10에 이름을 올렸다. '빌리 진(Billie Jean)'이 4위, '휴먼 네이처(Human Nature)'가 8위, '비트 잇(Beat It)'이 9위다. 드레이크의 신보 '아이스맨'은 오피셜 앨범차트 1위로 데뷔했다. 드레이크는 '아이스맨'을 포함해 세 장의 앨범을 동시 발매했는데 다른 두 장의 앨범도 톱10에 들었다. '메이드 오브 아너(Maid Of Honour)'가 6위, '하비브티(Habibti)'가 7위다.

<뉴시스>