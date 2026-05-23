이국주 "마흔다섯 되면 결혼 포기할 듯, 든든한 사람 만나고파"

코미디언 이국주가 연애 고민을 털어놨다.

22일 이국주의 유튜브 채널에는 '국주의 일본 라이프 VIP분들 모시고 도쿄 맛집도 갔어요! 연애의 참견 7년 MC에게 연애를 묻다'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 이국주는 일본 도쿄의 한 맛집에서 방송인 김숙, 배우 박은혜와 만나 이야기를 나눴다.

일과 사랑에 대한 고민이 펼쳐진 가운데 김숙은 "나는 완전 일이다. 이제 사랑은 없을 것 같다. 솔직히 말해서 이제는 귀찮다"고 말했다.

그러면서 "내 주변 사람들도 나이가 들어갈수록 일의 비중이 점점 커져간다. 사랑이 와도 틈이 없다"고 설명했다.

이에 이국주는 "좋은 사람과 결혼이냐, 평생 연애냐 물어보면 평생 연애하고 싶다. 근데 평생 연애를 못 할 거 같으니까 결혼하고 싶은 것"이라고 말했다.

이어 "진지한 사랑보단 같이 있으면 재밌는 느낌의 사람을 만나고 싶다"며 "든든한 사람 만나고 싶다. 이제 지친 거 같다. 몸을 기대는 게 아니라 마음을 기대고 싶다"고 토로했다.

이를 들은 김숙은 "남자 입장에서도 같이 서 있길 원하지, 기대고 싶어하는 사람이 없어졌다. 서로 같이 나란히 서 있을 사람이 필요한 것"이라고 조언했다.

그러자 이국주는 "일에는 자신이 있는데 결혼이랑 사랑은 나 혼자서만 하는 게 아니니까 두려운 거 같다"고 고백했다.

그는 "차라리 마흔다섯이 되면 나도 좀 포기라는 걸 할 거 같다. 근데 주변에서 '어차피 할 거면 빨리해야 된다'고 하니까 내려놓기가 힘들다"고 털어놨다.

<뉴시스>