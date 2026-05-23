[속보] 트럼프, 이란공습 임박?…美 공중급유기 50여대 이스라엘 집결

휴전 연장 협상 난항…WSJ “중재국, 막판 조율”

美 “핵 프로그램 억제”…이란은 제재 완화 우선

이스라엘 공항엔 美 급유기 배치…확전 우려↑

미국과 이란의 휴전 연장 협상이 난항을 겪는 가운데, 협상이 결렬될 경우 미국과 이스라엘이 며칠 안에 이란 공습을 재개할 수 있다는 보도가 나왔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

미국 일간 월스트리트저널(WSJ)은 22일(현지시간) 파키스탄과 카타르 등 중재국들이 미국과 이란 사이의 제한적 합의를 끌어내기 위해 막판 조율을 이어가고 있다고 보도했다.

협상이 무산될 경우 미국과 이스라엘은 이란 내 에너지 인프라 등 경제 관련 표적을 겨냥한 단기 공습을 검토 중인 것으로 전해졌다.

이번 회담의 당면 목표는 공식적인 종전 합의가 아닌 휴전 연장에 가까운 것으로 알려졌다. 지난달 8일부터 불안하게 이어져 온 휴전을 더 유지하고, 향후 협상 틀을 담은 의향서나 양해각서를 마련하는 데 초점이 맞춰져 있다는 설명이다.

중재국들은 추가 군사 충돌을 막기 위해 미국과 이란 사이의 이견을 좁히고 있다. 로이터도 카타르 협상단이 22일 미국과의 조율 아래 테헤란에 도착해 협상 지원에 나섰다고 보도했다.

쟁점은 분명하다. 도널드 트럼프 미국 행정부는 이란 핵 프로그램 억제 방안을 합의 틀에 포함해야 한다는 입장이다. 장기적으로는 우라늄 농축 중단과 핵물질 이전 문제까지 다루려는 것으로 전해졌다.

반면 이란은 즉각적인 합의 범위를 전쟁 종식, 호르무즈 해협 제한 해제, 금융 제재 완화 등으로 좁히려 하고 있다. 핵 문제를 이번 단계에서 먼저 양보할 수 없다는 태도다.

결국 관건은 어떤 문제를 이번 합의에 담고, 어떤 문제를 다음 협상으로 넘길지다. 제한적 합의라도 이뤄지면 휴전은 연장될 수 있지만, 합의가 깨질 경우 군사적 긴장은 곧바로 다시 높아질 가능성이 크다.

실제 군사 움직임도 포착되고 있다. 파이낸셜타임스(FT)는 위성사진 분석을 토대로 이스라엘 벤구리온 공항에 미군 공중급유기 최소 50대가 배치돼 있다고 보도했다. 공중급유기는 장거리 타격 작전에서 전투기의 작전 반경을 넓히는 핵심 전력으로 꼽힌다.

이스라엘 현지에서도 미군 급유기 배치로 민간 항공 운항에 차질이 빚어지고 있다는 보도가 나왔다. 이스라엘 민간항공 당국 관계자는 미군 급유기가 벤구리온 공항 공간을 차지하면서 민간 항공기 운항 부담이 커지고 있다고 밝혔다.

미국과 이스라엘이 실제 공습에 나설 경우 목표는 이란 정권에 협상 압박을 높이기 위한 경제·에너지 인프라가 될 가능성이 거론된다. 이는 전면전보다 제한적 타격에 가까운 방식이지만, 이란이 보복을 예고하고 있어 파장은 작지 않을 수 있다.

이란은 미국과 이스라엘이 새 공격을 감행할 경우 광범위한 보복에 나서겠다고 경고한 상태다. 호르무즈 해협과 걸프 지역 에너지 시설이 다시 긴장권에 들어갈 경우, 중동 안보뿐 아니라 국제 유가와 해상 물류에도 충격이 번질 수 있다.