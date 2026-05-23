“사회적 책임 다하겠다” 무신사 조만호 창업자·조남성 대표, 박종철센터 찾아 다시 사과

전문가 “과거 논란 다시 마주한 사과…이후 실천이 더 중요해”

무신사 창업자인 조만호 대표와 조남성 대표가 박종철센터를 찾아 2019년 마케팅 논란에 대해 다시 고개를 숙였다.

조만호·조남성 무신사 대표가 고(故) 박종철 열사의 하숙방에 대한 이현주 박종철센터 센터장의 설명을 듣고 있다. 무신사 제공

무신사는 22일 오전 조만호·조남성 대표를 포함한 임직원 대표단 5명이 서울 관악구 박종철센터를 방문했다고 밝혔다. 박종철센터는 사단법인 박종철기념사업회가 운영하는 공간으로, 고 박종철 열사의 삶과 민주주의의 의미를 기리는 복합문화공간이다.

이번 방문은 무신사가 2019년 7월 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시키는 문구를 SNS 마케팅에 사용해 논란을 빚은 데 대해 다시 사과하기 위해 이뤄졌다.

무신사 대표단은 이날 박종철기념사업회 소속 이사이자 박종철센터를 맡고 있는 이현주 센터장을 만났다.

조만호·조남성 대표는 이 자리에서 “7년이라는 시간이 흘렀지만, 그때도 지금도 여전히 저를 비롯한 임직원들의 잘못을 뼈저리게 느끼고 있다”며 “당시 저희의 무지함과 부족함에 대해 깊이 반성하고 있고 다시 한번 더 사과드린다”고 밝혔다.

무신사는 앞서 뉴스룸을 통해서도 “2019년 7월 고 박종철 민주열사 고문치사 사건을 연상케 하는 표현을 써서 부적절한 마케팅으로 인해 상처받으신 모든 분들께 재차 사과드린다”고 밝혔다.

이어 “민주주의를 위해 희생하신 열사님의 뜻과 민주주의의 가치를 훼손하는 결코 있어서는 안 될 큰 잘못이었다”고 했다.

박종철센터도 공식 SNS를 통해 무신사 임직원 대표단의 방문 사실을 알렸다.

센터 측은 “7년 만에 다시 마주한 오늘, 박종철 열사의 삶과 희생, 민주주의의 소중함을 함께 되새기며 공감하는 시간을 가졌다”고 밝혔다. 이어 “역사를 기억하는 일이 오늘을 살아가는 시민의 연대로 이어지기를 바란다”고 했다.

박종철 열사는 1987년 경찰 조사 과정에서 고문으로 숨진 민주화운동의 상징적 인물이다. 박종철 고문치사 사건은 이후 1987년 6월항쟁으로 이어지는 주요 계기 중 하나가 됐다.

무신사는 이번 방문을 계기로 역사 인식과 기업의 사회적 책임을 다시 새기겠다는 입장이다. 무신사 측은 “대한민국 공동체 일원으로서 그에 걸맞은 역사적 인식을 갖추고 사회적 책임을 다하는 기업으로 거듭나기 위해 앞으로도 뼈를 깎는 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

전문가들은 “이번 방문은 과거 논란을 다시 꺼내 사과했다는 점에서 의미가 있지만, 결국 중요한 건 앞으로의 태도”라며 “역사 인식이나 사회적 책임은 한 번의 사과문보다 이후 캠페인, 내부 교육, 브랜드 운영 방식에서 더 분명하게 드러날 것”이라고 말했다.