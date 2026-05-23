문채원, “이준기와 왜 헤어졌나” 팬 질문에 직접 해명

배우 문채원이 자신과 이준기를 둘러싼 열애 및 결별 관련 이야기에 대해 직접 입장을 밝혔다.

‘집들이라고 해서 갔는데 밥을 안 줘요… 충격의 옷장 공개, 혼란의 무 스프 (+문채원 하이볼)’ 영상 캡처. 문채원

지난 21일 공개된 유튜브 채널 ‘문채원’의 영상 ‘집들이라고 해서 갔는데 밥을 안 줘요… 충격의 옷장 공개, 혼란의 무 스프 (+문채원 하이볼)’에서는 문채원이 구독자들과 소통하는 모습이 담겼다.

영상 속에서 문채원은 팬들이 남긴 질문을 하나씩 읽으며 답변하는 시간을 가졌다. 이 과정에서 한 팬은 “왜 이준기 씨와 헤어졌나”라는 질문을 남겼고, 문채원은 예상치 못한 질문에 웃음을 보였다.

그는 “이 질문은 조금 황당하다”며 “드라마를 인상 깊게 보신 분이 보내주신 것 같다”고 말했다. 두 사람은 두 사람은 지난 2020년 방송된 tvN 드라마 ‘악의 꽃’에서 함께 호흡을 맞추며 큰 사랑을 받았다. 작품에서 보여준 몰입감 높은 연기와 케미로 인해 실제 연인 관계를 의심하는 반응이 이어진 것이다.

문채원은 이에 “저는 준기 오빠랑 만난 적이 없기 때문에 헤어진 적이 없다”고 선을 그었다.

이날 영상에서는 그가 좋아하는 미적 감성을 밝히기도 했다. 그는 “아 이거 설명하기 어렵다”면서 “남을 의식하지 않고 뚜벅뚜벅 지내는 것”이라고 전했다.

해당 취향을 선호하는 이유에 대해서는 “그게 저한테 좀 어려워서 그렇다” 설명했다. 그러면서 “많이 연습하려고 한다”고 덧붙였다.

문채원은 이번 영상을 통해 이 같은 오해에 대해 직접 해명하며 웃어넘기는 모습을 보여 특유의 담담하면서도 솔직한 답변이 팬들의 관심을 모으고 있다. 또한 팬들의 질문에 직접 신중하게 답하면서 팬들과 소통을 이어갔다.

한편 문채원은 오는 6월 비연예인 연인과 결혼식을 올릴 예정인 것으로 전해진다.