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2차 고유가지원금 신청률, 닷새 만에 76%…오늘부터 요일제 해제

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김수연 기자 sooya@segye.com
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1·2차 누적 신청률 77.6%…총 5조 지급
23일부터 출생연도 상관없이 접수 가능

정부의 2차 고유가 피해지원금 신청률이 닷새 만에 약 76%를 기록했다. 23일부터 출생 연도 끝자리에 따른 요일제가 해제되면서 신청 마감일인 7월3일까지 모든 대상자가 신청할 수 있다.

지난 19일 고유가 피해 지원금 사용처인 서울 영등포구 한일주유소에서 시민들이 주유를 하고 있다. 뉴시스
지난 19일 고유가 피해 지원금 사용처인 서울 영등포구 한일주유소에서 시민들이 주유를 하고 있다. 뉴시스

 

23일 행정안전부에 따르면 전날 밤 12시 기준 1·2차 고유가 피해지원금 신청자는 총 2788만8822명으로 집계됐다. 전체 지급 대상자(3592만9596명)의 77.62% 수준이다. 누적 지급액은 총 5조455억원이다.

 

기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 등을 대상으로 한 1차 지원금은 총 307만5000명이 신청해 신청률 95.2%를 기록했다. 지급액은 1조7459억원이다.

 

지난 18일부터 신청을 받은 2차 지원금은 총 2481만4000명이 신청해 신청률 75.9%를 기록했다. 올해 3월 건강보험료를 기준으로 소득 하위 70%에 해당하는 국민에게 지급되는 지원금이다.

 

현재까지 지급된 2차 지원금은 총 3조2996억원이다. 2차 지원금은 거주 지역에 따라 1인당 10만~25만원씩 차등 지급된다.

 

1·2차 누적 지역별 신청률은 세종이 80.97%로 가장 높았고, 대전(80.42%), 광주(80.15%), 부산(80.13%) 순으로 나타났다. 제주는 74.39%로 신청률이 가장 저조했다.

2차 고유가 피해 지원금이 지급되고 있는 지난 19일 서울 영등포구 한살림 문래매장에 피해지원금 사용 가능 안내문이 게시되어 있다. 뉴시스
2차 고유가 피해 지원금이 지급되고 있는 지난 19일 서울 영등포구 한살림 문래매장에 피해지원금 사용 가능 안내문이 게시되어 있다. 뉴시스

 

이날부터는 2차 지원금 신청 첫 주에 운영됐던 출생 연도 끝자리에 따른 요일제가 해제된다. 출생 연도와 관계없이 모든 대상자는 신청 마감일인 7월3일까지 신청할 수 있다. 1차 신청 기간에 접수하지 못한 대상자는 2차 기간에 신청하면 된다.

 

지원금은 연 매출 30억원 이하 매장과 지역사랑상품권 가맹점 등에서 사용할 수 있고, 주유소는 전국 어디서나 이용 가능하다. 지원금은 8월31일까지 사용해야 한다. 남은 금액은 자동 소멸된다.

김수연 기자

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