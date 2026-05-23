김지연 "감독이 가족 욕에 인신공격까지…" 타인으로 인해 연기 멈춰

배우 김지연이 연기를 그만 둔 이유를 밝혔다. 유튜브 채널 'KBS Entertain' 영상 캡처

미스코리아 진 출신 배우 김지연이 감독의 폭언과 인신공격으로 인해 배우 생활을 그만두게 된 사연을 전했다.

지난 22일 방송된 KBS1 ‘황신혜의 같이 삽시다’에는 김지연 출연해 배우로 활동하던 시절 겪었던 상처를 털어놓았다.

김지연은 “미스코리아 진이 된 후 MC를 하다가 1998년부터 드라마로 연기를 시작했다”며 “2003년 결혼과 동시에 배우 활동을 하지 않게 됐다”고 밝혔다.

배우 생활 중 폭언을 들었던 김지연. 유튜브 채널 'KBS Entertain' 영상 캡처

그는 배우를 직업으로 정한 이유에 대해 “배우는 역할에 따라 다양한 삶을 간접적으로 경험할 수 있지 않나. 그런 점이 너무 좋았다”며 “주연 욕심보다는 작품에 참여하는 것에 만족했다”라고 말했다.

하지만 배우 생활은 그에게 상처로 돌아왔다. 김지연은 “배우 활동 도중 감독님의 폭언과 인신공격성 발언이 있었다”라고 고백했다.

부당함에 상처받았던 김지연. 유튜브 채널 'KBS Entertain' 영상 캡처

김지연은 “나도 이해할 만큼 내가 못 했으면 반성했을 텐데, 나한테 이유 없이 화살로 날아온 경우가 있었다”고 말했다. 이어 김지연은 다시 연기를 해보려 했지만 또 비슷한 분을 만났다고 말했다. 김지연은 “그분은 많이 심해서 나 대신 싸워준 동료들도 있었다”고 밝혔다.

특히 출산 후 복귀했을 당시 겪은 일은 더욱 큰 상처로 남았다. 김지연은 “아기 엄마지 않나. 그런데 가족에 대한 욕을 하더라”며 “‘아무리 감독이라도 이건 아니라고 생각했다. 이런 직장이라면 그만둬야겠다’라고 생각했다”고 말했다.

김지연이 연기를 그만둔 결정적인 계기. 유튜브 채널 'KBS Entertain' 영상 캡처

결국 김지연은 아이에게 떳떳한 엄마가 되고 싶다는 마음으로 연기 생활을 내려놓기로 결심했다고 밝혔다. 김지연은 “내가 연기를 하기 싫어서 그만둔 게 아니라 타인으로 인한 자극 때문에 멈추게 됐다는 점이 아쉽다”라고 털어놨다.

한편, 김지연은 2013년, 결혼 10년 만에 배우 이세창과 이혼했다. 슬하엔 딸 한 명이 있으며, 딸 역시 연기를 전공 중이라고 밝혔다.