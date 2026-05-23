부처님오신날 포함 사흘간의 연휴가 시작된 23일 완연한 봄 날씨에 나들이를 떠나는 차량이 몰리며 전국 주요 고속도로 곳곳에서 정체가 빚어지고 있다.



한국도로공사는 이날 하루 차량 619만 대가 이동하며 사흘 연휴 기간 중 교통량이 최대일 것으로 전망했다.

고속도로가 차량으로 붐비고 있다. 연합뉴스

수도권에서 지방으로 이동하는 차량은 46만 대, 지방에서 수도권으로 이동하는 차량은 43만 대로 예상된다.



요금소 기준 서울에서 부산까지 이동하는 데 걸리는 시간은 최대 8시간 30분으로 추산됐다. 서울에서 광주까지는 6시간 50분, 목포는 7시간 30분, 강릉은 6시간으로 예측됐다.



지방 방향 도로는 이날 오전 6∼7시께부터, 서울 방향 도로는 오전 8∼9시께부터 교통이 혼잡해져 각각 오후 8∼9시께, 오후 9∼10시께 정체가 해소될 것으로 전망됐다.



오전 11시 기준 경부고속도로 부산 방향 북천안∼독립기념관 부근 20㎞, 옥산분기점 부근∼청주 분기점 17㎞, 영동고속도로 강릉 방향 만종분기점 부근∼원주 부근 11㎞, 중부내륙고속도로 여주 분기점∼감곡 부근 10㎞, 연풍∼문경2터널 부근 10㎞ 등 곳곳이 정체 상태다.

<연합>