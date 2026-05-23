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브라이언 "어느 순간 비혼, 결혼은커녕 연애 생각도 없어"

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남성 듀오 플라이투더스카이의 브라이언이 '비혼주의'라고 밝혔다.

 

22일 방송된 MBN·채널S 예능 프로그램 '전현무계획3'에서는 전현무, 곽튜브가 플라이투더스카이 환희, 브라이언과 함께 강원도 강릉을 찾았다.

 

이날 전현무는 "내 주변에 결혼한 사람이 너무 많은데 브라이언은 결혼을 안 할 것 같다. 환희보다 더 심각하다"고 말했다.

 

브라이언은 "비혼은 아니었는데 어느 순간 그렇게 된 것 같다"고 솔직하게 답했다.

 

이어 "나이 들다 보니까 혼자 있는 게 너무 익숙하다"며 "영원히 혼자 있어야겠다는 생각도 든다. 지금이 편하다. 결혼 생각이 없다"고 덧붙였다.

 

그러면서 전현무에게 "부모님이나 가족들이 부담 안 주냐"고 물었다.

 

전현무가 "부담 주는 시기가 지났다"고 하자 브라이언은 "도 그렇다. 난 '결혼 얘기 한 번 더 하면 아들 잃었다고 생각하라'고 선언했다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

 

이를 들은 전현무는 "요즘에 날 위협하는 불효자들이 너무 많다. 내가 봤을 때 브라이언은 연애 생각도 없다"고 짚었다.

 

그러자 브라이언은 "어떻게 알았냐. 솔로된 지 17년차 정도 됐다"고 밝혀 모두를 충격에 빠뜨렸다.

 

환희 역시 "난 연애가 오래 못 간다"고 말하자 전현무는 "어릴 때는 이게 좋아서 만났는데 나이 들면 이게 싫어서 안 만난다. 그래서 우리 나이에는 이상형 질문이 가장 의미 없다"고 했다.

<뉴시스>

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