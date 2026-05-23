“러닝으로 만든 변화”… 이은지, 몰라보게 홀쭉해진 근황

개그맨 이은지가 한층 슬림해진 비주얼로 시선을 끌고 있다. 최근 공개된 사진 속 그는 이전과 확연히 차이나는 홀쭉한 모습을 드러내며 온라인상에서 화제를 모으고 있다.

개그맨 이은지가 몰라보게 홀쭉해진 근황을 공개했다. 이은지 사회관계망서비스(SNS)

이은지는 지난 21일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 촬영 현장 사진 여러 장을 게재했다. 그는 “예쁜 사진 감사하다”라는 짧은 글과 함께 대기실에서 찍은 것으로 보이는 사진들을 여러장 공개했다.

또 다른 사진에서 이은지는 프로그램 이름이 적힌 팻말을 들고 해당 사진은 같은 날 열린 틱톡 신규 예능 프로그램 ‘티카타카쇼’ 제작보고회 현장에서 촬영된 것으로 알려졌다.

공개된 사진 속 이은지는 어깨 라인이 드러나는 블랙 톤 의상에 몸매가 강조되는 스타일링을 매치해 세련된 분위기를 완성했다. 특히 이전보다 한층 갸름해진 얼굴선과 또렷한 어깨 라인이 눈길을 사로잡으며 눈길을 끌고 있다. 전체적으로 군살 없이 정돈된 실루엣이 돋보이며 세련된 이미지를 보여줬다는 반응이 이어지고 있다.

사진을 접한 누리꾼들은 “예쁘다”, “아이돌 같다”, “왜 이렇게 말랐나”는 등의 반응을 남기며 뜨거운 관심을 보이고 있다.

한편 그의 체중 감량 비결 역시 다시 주목받고 있다. 이은지는 과거 자신의 영상 콘텐츠를 통해 러닝을 꾸준히 이어오며 약 10kg 정도 감량했다고 밝힌 바 있다. 당시 그는 가장 체중이 많이 나갔을 때 65kg 정도까지 증가했지만, 유산소 운동을 중심으로 몸 관리를 하며 현재의 모습을 만들었다고 설명했다.

특히 별도의 극단적인 식단보다는 달리기를 꾸준히 실천하며 체력을 함께 관리했다는 점은 최근 건강한 라이프스타일과 러닝 문화가 확산하는 분위기에 호응을 얻기 때문에, 이은지의 변화 역시 긍정적인 반응을 얻고 있는 것으로 보인다.