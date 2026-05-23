대구서 버스 짐칸 열었다 ‘화들짝’…캐리어 휘감은 대형 뱀 발견

소방 출동 포획 후 구청에 인계

대구 서대구고속버스터미널에 정차한 시외버스 화물칸에서 대형 뱀이 발견돼 한때 소동이 빚어졌다.

지난 21일 오후 대구 북구 서대구고속버스터미널에 임시 정차한 시외버스 안에서 발견된 뱀. 대구 북부소방서 제공·사회관계망서비스(SNS) 캡처

23일 대구 북부소방서 등에 따르면 지난 21일 오후 7시10분쯤 북구 서대구고속버스터미널에 임시 정차한 시외버스 화물칸에서 대형 뱀이 발견됐다.

뱀은 화물칸을 열던 버스 기사가 처음 발견했으며 여행용 캐리어를 휘감고 있었던 것으로 전해졌다. 신고를 받고 출동한 소방 당국은 뱀을 포획한 뒤 임시 보관했다가 북구청에 인계했다.

당시 버스에는 뱀 주인이 없었던 것으로 전해졌다. 해당 뱀은 택배 상자 안에 있다가 밖으로 나온 것으로 알려졌다.

당시 상황을 목격했다는 한 목격자는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “개인 분양 당사자들끼리 정상적으로 거래하는 과정에서 고속버스 수화물 편으로 운송되던 중 발생한 일”이라며 “뱀을 넣은 캐리어에 틈이 생기면서 화물칸 내부로 잠시 탈출했던 것 같다”고 전했다.

경찰 관계자는 “현재까지 사건화된 부분은 없다”고 말했다.

최근 도심에서 대형 뱀이 발견되는 사례는 잇따르고 있다. 지난 1월 서울 강남구 한 지하철역 화장실에서 국제적 멸종위기종인 ‘볼파이톤’이 발견돼 보호 시설로 이송됐다. 당시 소방당국은 해당 뱀이 국내 야생에는 서식하지 않는 종이라는 점을 토대로 누군가 반려동물로 키우다 유기했거나 사육 시설에서 탈출한 것으로 추정했다. 지난해 6월에도 강원 양양의 한 호텔에서도 볼파이톤이 발견돼 국립생태원으로 인계된 바 있다.