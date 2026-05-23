“선물 받은 쿠폰도 안 쓴다”…스타벅스 ‘불매 운동’ 확산

‘탱크데이’ 마케팅 분노에 ‘NO스벅’ 불길

공무원·대학생 등 “정용진 회장 사퇴” 촉구

행안부·법무부·복지부…부처도 ‘선 긋기’

스타벅스코리아가 5·18 민주화운동을 폄훼·희화화한 마케팅으로 공분을 사고 있는 가운데, 공무원들이 조직적인 불매운동에 나서고 대학생들이 본사 앞 시위를 벌이는 등 논란이 일파만파 커지고 있다. 스타벅스가 두 차례에 걸쳐 사과문을 냈지만, 기업 소유주의 역사 인식 문제로 번지며 현장 직원들을 향한 항의와 전방위적인 이용 거부 움직임이 거세지는 모습이다.

한국대학생진보연합이 23일 서울 스타벅스커피코리아 본사 앞에서 기자회견을 열고 정용진 신세계그룹 회장의 사퇴를 촉구하고 있다. 연합뉴스

한국대학생진보연합(대진연)은 23일 오전 서울 강남구 스타벅스코리아 본사 앞에서 기자회견을 열고 신세계그룹 정용진 회장의 사퇴를 요구했다. 대진연은 “한국의 역사를 더럽히고 모독하는 자들을 확실히 응징해야 한다”며 불매운동 시작을 선언했다. 이들은 정 회장이 과거 소셜미디어(SNS)에 ‘멸공’을 언급하고 보수 단체를 후원했다면서 이번 사태가 “소유주의 극우 인식에서 비롯된 것”이라고 주장하며 경영진의 책임을 촉구했다.

앞서 공직사회에서도 조직적인 불매 움직임이 가시화됐다. 전국공무원노동조합(전공노)은 지난 21일 전체 지부에 공문을 보내 스타벅스 이용 중단을 제안했다. 전공노는 공문에서 “스타벅스코리아가 지난 18일 내놓은 ‘탱크 데이’ 마케팅은 역사를 왜곡했다”며 “‘책상에 탁’이란 문구를 통해 고(故) 박종철 열사 희생을 조롱하는 듯한 반민주적 혐오 조장 마케팅을 해 사회적 논란을 빚고 있다”고 지적했다.

5·18 3단체가 22일 스타벅스의 ‘탱크데이’ 마케팅 논란과 관련해 “5·18민주화운동을 조롱하고 광주를 모독했다”며 정용진 신세계그룹 회장 사퇴를 촉구하고 있다. 광주=뉴스1

이어 “조합원 축하 선물로 스타벅스 기프티콘과 텀블러 등 제품을 구매해 지급하는 사례가 많다”며 “민주주의와 인권을 강령으로 내걸고 있는 전공노는 이 사태를 엄중히 인식하며 스타벅스에 대한 불매를 제안하니 적극 동참해달라”고 당부했다.

공무원노조총연맹도 산하 연맹을 중심으로 불매 운동을 벌이며 스타벅스 기프티콘 사용 자제령을 내렸으며, 공무원노동조합연맹은 정용진 회장과 스타벅스코리아에 재발 방지 대책 마련을 촉구하는 성명을 냈다.

정부 부처의 협력 중단 및 점검 조치도 잇따르고 있다. 윤호중 행정안전부 장관과 권오을 국가보훈부 장관은 SNS를 통해 유감을 표명하며 정부 행사 등에서 스타벅스 상품을 사용하지 않겠다는 방침을 밝혔다. 국방부는 최근 스타벅스코리아와 체결한 장병 복지사업을 잠정 중단했으며, 법무부는 대검찰청에 스타벅스 상품 구입 내역을 보고하라고 지시했다. 보건복지부 역시 노인 일자리 지원을 위해 진행하던 시니어 바리스타 대회를 중단할 예정이다.

스타벅스 ‘탱크데이’ 마케팅 논란이 지속되고 있는 가운데 22일 서울 시내의 한 스타벅스 매장에 사과문이 붙어있다. 뉴스1

스타벅스코리아는 지난 18일 5·18 민주화운동 기념일에 ‘탱크 데이’ 프로모션을 진행해 사회적 논란을 빚었다. 이후 온라인 커뮤니티 등에서는 고객들의 항의를 직접 받는 현장 직원들의 피해 사례가 올라오고 있다. 스타벅스는 22일 오후 전국 매장에 공지한 사과문에서 “5·18 민주화운동 영령과 유가족, 국민 여러분께 크나큰 상처를 안겨드린 잘못에 대해 다시 한번 머리 숙여 깊은 사죄의 말씀을 드린다”면서 “이번 사건은 전적으로 본사 온라인 사업 운영 중에 발생한 잘못이며 매장파트너(직원)들과는 무관하다. 매 순간 최선을 다하는 파트너들을 향한 비난을 자제해 주시기를 간곡히 부탁드린다”고 호소했다.