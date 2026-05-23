탄핵 이후 9년만 첫 선거 유세 등판

지선 앞두고 대구 추경호 전격 지원

수백 명 태극기 물결 "보고 싶었습니다" 연호

‘선거의 여왕’으로 불린 박근혜 전 대통령이 23일 국민의힘 추경호 대구시장 후보 유세를 지원했다.

박 전 대통령은 6·3 지방선거를 열흘 남짓 앞둔 이날 오후 대구 북구 칠성시장에서 유세전에 나선 추 후보와 민생 현장 행보를 함께했다. 박 전 대통령이 선거 유세 현장에 모습을 보인 것은 2017년 탄핵 이후 이번이 처음이다.

박근혜 전 대통령이 23일 국민의힘 추경호 대구시장 후보의 지원 유세를 위해 대구 북구 칠성시장을 찾아 시민과 상인들에게 인사하고 있다. 연합뉴스

그는 이날 추 후보, 유영하 국회의원과 함께 시장을 돌며 일대 상인을 비롯해 부처님오신날 연휴를 맞아 장을 보러 나온 시민들과 인사를 나눴다.

박 전 대통령은 검은색 승용차를 타고 도착하자마자 상인회장으로부터 꽃다발을 건네받은 뒤 시장으로 들어갔다.

그는 웃음 띤 환한 표정으로 “안녕하십니까”, “감사합니다” 등 인사말을 건네며 손을 흔들어 보이거나 상인들 손을 일일이 잡았다. 박 전 대통령의 뒤를 추 후보와 유 의원이 바짝 따라붙었다.

한 어르신이 박 전 대통령에게 다가가 울먹이며 얼굴을 쓰다듬기도 했지만 제지 당하진 않았다.

박근혜 전 대통령이 23일 대구 북구 칠성시장을 찾아 국민의힘 추경호 대구시장 후보를 만나고 있다. 연합뉴스

박 전 대통령은 시장을 도는 과정에서 상인들이 건네는 꽃다발과 함께 완두콩과 참기름을 받았다. 받은 물건값은 추후 결제하기로 한 것으로 전해졌다. 박 전 대통령은 평소 칠성시장에서 참기름 등을 구매하는 것으로도 알려졌다.

이날 칠성시장 일대는 일반 시민뿐 아니라 박 전 대통령 지지자 등 수백명이 몰려 태극기를 흔들거나 “박근혜, 보고 싶었습니다”라고 연호하는 등 북새통을 이뤘다. 시장 통로가 좁은 탓에 경호상 이유로 취재 인력이 최소화되는 등 취재 활동도 다소 제한됐지만 별다른 돌발 상황은 발생하지 않았다.

박 전 대통령은 30분가량 칠성시장에서 인사를 한 뒤 “그동안 많은 분들이 저를 한번 봤으면 좋겠다, 만났으면 좋겠다 하는 얘기를 하셨다고 전해 들었다”며 “그래서 참 오랜만에 칠성시장에 오게 됐다”고 말했다.

이어 “이렇게 반가워해 주시고 여기 계신 여러분들을 뵈면서 진작 와서 뵀어야 하는데 죄송한 마음도 들고 감사하기도 하고 그랬다”며 “경제가 안 좋다고 하니까 이렇게 조금이라도 위로를 드리고 싶었다”고 했다.

취재진이 더불어민주당 김부겸 대구시장 후보를 만날 생각이 있느냐고 질문하자 박 전 대통령은 대답 없이 미소만 지어 보였다. 시장을 뜨기 전 한 시민이 박 전 대통령 관련 책을 건네자 박 전 대통령은 책에 사인을 해주기도 했다.

박 전 대통령은 오는 25일에는 충북 옥천에 있는 육영수 여사 생가를 방문할 예정이다.

박 전 대통령이 자리를 뜬 뒤 추 후보는 인근 유세차에 올라 전통시장 살리기 등 민생 안정 공약을 실현하겠다며 지지를 호소했다.

대구에서는 선거 초반 여야를 떠나 출마자들이 박근혜 전 대통령뿐 아니라 박정희 전 대통령까지 거론하며 그와 관련한 공약을 내세우는 ‘박정희 마케팅’이 일기도 했다.