라면 스프는 그대로 쓴다…김사랑이 추천한 '병아리콩 라면 레시피'

배우 김사랑(48)이 다이어트를 돕는 라면 레시피를 공개했다.

지난 17일 김사랑은 자신의 유튜브 채널 영상을 통해 다이어트 비법을 밝혔다. 영상 속 김사랑은 "가장 좋아하는 음식은 라면"이라면서 다이어트 기간에 라면 섭취하는 방법을 언급했다.

김사랑은 "병아리콩 면을 추천한다"면서 "다이어트하는 사람에게는 구세주와 같은 면"이라고 설명했다. 그는 "라면 스프만 따로 파는 제품이 있다. 그 스프와 함께 병아리콩 면, 계란, 파를 넣으면 정말 맛있다"고 소개했다.

일반 라면 면은 정제 탄수화물 비중이 높고, 한 차례 튀기는 과정도 거치기 때문에 다이어트 과정에는 악영향을 준다. 반면 병아리콩 면은 단백질과 식이섬유 함량이 높아서 같은 양을 먹어도 포만감이 오래 지속된다. 높은 단백질 함량은 근육 유지에도 효과적이라서 운동을 병행할 때 도움이 된다.

병아리콩 면을 섭취하면 혈당 상승 속도도 조절할 수 있다. 식후 혈당이 급격히 오르는 상황을 방지하고, 식이섬유를 바탕으로 소화 기능도 도울 수 있다는 점이 장점이다.

다만 실제 열량은 일반 라면과 비슷한 제품도 존재하고, 라면 스프의 높은 염분 및 성분들이 지닌 악영향은 주의해야 한다. 면을 바꾸더라도 라면 스프 내 성분을 온전히 극복하기는 어렵기 때문이다.

병아리콩 면을 섭취할 때는 계란, 닭가슴살 등 단백질이 충분한 식품을 곁들여 먹어서 효과를 극대화하는 편이 좋다. 채소를 넣어서 비타민이나 미네랄을 보충하면 영양 균형도 맞출 수 있다. 한편 다이어트 시에는 라면 국물 섭취를 최소화하고 적당량만 섭취하는 습관이 중요하다. 과한 나트륨 섭취는 몸을 붓게 만들고, 혈압 상승의 원인이 되기 때문이다.

<뉴시스>