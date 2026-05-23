증평 공장서 말다툼하다 동료 기사 살해한 60대 체포

23일 오후 3시께 충북 증평군 증평읍의 한 공장에서 이곳 통근버스 기사 60대 A씨가 동료 기사 60대 B씨에게 흉기를 휘둘렀다.



B씨는 크게 다쳐 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.



주변 공장 관계자의 신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 A씨를 긴급체포했다.



A씨는 경찰에 "말다툼하다가 홧김에 범행했다"고 진술한 것으로 전해졌다.



경찰은 A씨가 흉기를 소지하게 된 경위와 정확한 범행 동기 등을 조사 중이다.

<연합>