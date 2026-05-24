안젤리나 졸리 딸 샤일로, 다영 MV 댄서 참여 사연은?

걸그룹 우주소녀의 멤버 다영이 안젤리나 졸리 딸 샤일로 졸리가 자신의 뮤직비디오에 출연하게 된 사연을 공개했다.

23일 방송된 MBC TV '전지적 참견 시점'에는 다영의 일상이 그려졌다.

이날 다영이 지난 4월 발매한 '왓츠 어 걸 투 두(What's a girl to do)' 뮤직비디오에 샤일로 졸리가 등장한 것이 언급됐다.

샤일로 졸리는 할리우드 배우 안젤리나 졸리와 브래드 피트의 딸이다.

다영은 "제가 댄서 모집하는 공개 오디션을 열었다. 700명이 지원했는데 그때 샤일로라는 친구가 의류 모델처럼 편한 스타일로 왔다"고 회상했다.

이어 "다른 친구들은 다 힙하게 입고 왔는데. 그래서 처음엔 '저 친구는 모델 같은데. 몸에 춤이 없는데' (생각)했다"고 덧붙였다.

그러면서 "근데 춤을 너무 잘 추는 거다. 분위기로 현장을 압도하더라. 합격 통보하고 뮤비를 다 찍고 크레딧을 정리하다가 알았다. 이름이 '샤일로 졸리'니까"라고 했다.

그는 "그 친구가 얘기를 했다. 크레딧에서 성을 빼고 이름만 해 달라고 했다. 엄마 후광 없이 하고 싶어서"라며 "샤일로 덕분에 제 이름이 여기 저기 걸려서 (고맙다)"고 했다.

<뉴시스>