김동현, 넷째 성별 공개…“포기하려던 때”

격투기 선수 출신 방송인 김동현이 넷째 아이의 성별을 직접 전했다.

지난 22일 공개된 유튜브 채널 ‘동현이넷’에는 ‘드디어 공개합니다! 김동현 넷째는 아들? 딸?’라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 김동현 부부는 넷째 아이와 관련한 이야기를 솔직하게 털어놓는 모습이 담겼다.

‘드디어 공개합니다! 김동현 넷째는 아들? 딸?’ 영상에 출연한 김동현. 동현이넷

영상 속 김동현은 “우리 막냇동생, 넷째가 생겼다”며 기쁜 마음을 드러냈다. 이어 현재 가족 구성에 대해 “첫째는 아들, 둘째와 셋째는 딸”이라고 설명하며, 곧 태어날 넷째까지 포함해 두 아들과 두 딸의 아빠가 된다고 밝혔다.

이날 그는 자녀들의 성향을 다 파악한 진정한 ‘아빠’의 모습을 보였다. 그는 “연우는 성격이 우리 와이프 같다”면서 “내성적이고 진짜 여성스럽다”고 말하며 다정하게 아이들에 대해 설명했다.

또 부부는 평소 아이를 좋아해 다자녀 가정을 꿈꿔왔다고 털어놨다. 김동현의 아내는 “원래 아이를 많이 낳고 싶다는 생각이 있었다”며 “마지막으로 한 번 더 아이를 가져볼까 했지만 뜻대로 되지 않아 거의 포기하고 있었다”고 말했다. 이어 그 시점에 넷째가 찾아왔다고 전하면서 남다른 감회를 전했다.

김동현은 아내의 바람도 덧붙였다. 그는 “아내가 계속 아이를 한 명 더 갖고 싶다고 이야기해왔다”며 “운동 선수 같은 아들이 한 명 더 있었으면 좋겠다는 마음도 있었다”고 설명했다. 이에 아내는 “꼭 운동을 해야 하는 건 아니지만 남편을 닮은 아들이면 좋겠다”고 말해 훈훈함을 더했다.

한편 김동현은 지난 2018년 6세 연하의 비연예인 여성과 결혼했다. 현재 1남 2녀를 두고 있으며, 넷째 아이는 올해 10월 출산 예정인 것으로 알려졌다.