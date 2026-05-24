美당국자 '초기 합의안' 시사

'한페이지 짜리 기본협정 이후 세부조율" 보도도

도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 이란을 상대로 종전 담판이 임박했다고 밝힌 가운데 초기 합의안에 '이란의 고농축 우라늄 포기' 안건이 포함돼있다는 미국 측 주장이 나왔다.



미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 이날 복수의 미국 당국자를 인용해 미국이 초기 합의의 일환으로 고농축 우라늄 포기를 요구했고 이란이 이를 받아들였다고 보도했다.

다만 미국 당국자들은 이란의 우라늄 비축분을 정확히 어떻게 처리할지에 관한 세부 내용은 합의되지 않았으며 향후 이어질 이란의 핵 프로그램 관련 협상에서 이 부분을 다루기로 했다고 전했다.



우라늄 비축분 포기를 우선 합의하고 핵 프로그램 문제는 일단 유예한 뒤 향후 협상에서 세부적인 내용을 조율하는 방안이 고려되고 있다는 의미로 풀이된다.



이러한 언급은 전날 파키스탄 중재단이 테헤란을 찾아가 이란과 고위급 연쇄 접촉을 하고, 트럼프 대통령도 중동 국가들과 접촉했다며 종전협상 타결이 임박했다고 시사한 와중에 나온 것이다.



하지만 이란 핵프로그램 문제, 이스라엘의 레바논 타격을 포함한 중동 공격 중단, 호르무즈 해협 정상화 등 그간 팽팽히 맞서온 종전 조건을 놓고는 양측이 어느 선까지 합의에 가까워졌는지 여부는 구체적으로 알려지지 않고 있다.



고농축 우라늄 처리 문제는 양국 간 종전 협상의 최대 쟁점으로 꼽힌다.



이란은 60%의 고농축 우라늄 약 440kg을 보유하고 있는데 트럼프 대통령은 그간, 이 비축분을 미국이 확보할 것이라고 수차례 공언해왔다.

준무기급 농축우라늄을 포기시키고 미국이 확보한다면 전쟁 장기화에 대한 비판 여론을 잠재울 수 있기 때문이다.



버락 오바마 전 대통령 당시 핵협정에서는 이란이 비축분을 러시아에 넘겼던 만큼, 트럼프 행정부가 이를 미국으로 들여온다면 그 역시 상징적 성과로 내세울 수 있다.



다만 이란은 이런 시나리오를 모두 강하게 거부해왔다.



이란 정권으로서는 고농축 우라늄을 미국에 넘겨주는 것이 '굴복'으로 보일 수 있어서다.



때문에 이란은 초기 합의에 우라늄 문제를 포함하는 것을 반대하며 이를 2단계 협상으로 미룰 것을 요구해왔다.



NYT는 그러나 미국 협상단이 중재국을 통해 우라늄 비축분에 대한 초기 합의가 없다면 협상에서 철수하고 군사작전을 재개하겠다고 압박해왔다고 전했다.



실제로 미 군당국은 최근 트럼프 대통령에게 이란의 우라늄 비축분을 공습할 수 있는 여러 방안을 제시했으며 이 가운데는 벙커버스터 폭탄으로 우라늄이 매장된 이스파한 핵시설을 타격하는 방안도 포함돼있다고 한다.



트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에서 최종적으로 세부 사안에 대한 조율이 이뤄지고 있으며 합의의 하나로 호르무즈 해협도 개방될 것이라고 밝혔다.



다만 구체적으로 어떤 합의가 이뤄지고 있으며 어떤 장애물이 남아있는지는 언급하지 않았다.



악시오스는 소식통을 인용해 중재국이 '한페이지짜리 기본 협정'을 마련해 이르면 24일 이를 발표하고 며칠 안에 세부 내용에 대한 조율을 진행하는 방안을 모색하고 있다고 전했다.



이란은 트럼프 대통령의 발표에 대해 아직 공식 입장은 내놓지 않고 있다.

<연합>