[속보] 울산시장 단일화 경선 중단 사태…민주 김상욱 “조직적 개입 의심”

여론조사 변칙 흐름에 전격 중단 선언, 진보당은 “합의 위반” 강력 반발

울산시장 선거판이 요동치고 있다. 더불어민주당 김상욱 후보가 진보당 김종훈 후보와의 단일화 경선 여론조사를 전격 중단한다고 24일 밝혔다.

단일화에 합의하고 손을 맞잡았던 김상욱 민주당 울산시장 후보(왼쪽)와 김종훈 진보당 후보.

김상욱 후보는 이날 오전 입장문을 통해 “여론조사 과정에서 통상 예측 가능한 범위를 벗어난 변칙적 흐름이 발견됐다”며 “일부 세력의 조직적 개입이 의심되는 정황을 확인했다”고 주장했다. 지난 23일부터 이틀간 진행 중인 경선 여론조사를 지속할 수 없다는 판단이다.

김 후보는 “시민 여론이 왜곡 없이 반영되는 방식을 지향해왔기에 현재 방식의 경선 진행은 불가능하다”며 “특정 세력의 농간으로 시민 선택권이 침해받는 반민주적 상황을 묵과할 수 없다”고 강조했다. 다만 단일화 자체를 포기하는 것은 아니며 원인을 명확히 파악한 뒤 진보당과 후속 협의를 이어가겠다는 입장을 덧붙였다.

진보당은 즉각 강한 유감을 표하며 반발했다. 김종훈 후보와 방석수 울산시당위원장은 공동 입장문을 통해 “경선 여론조사는 합의한 대로 정상 진행 중”이라며 “김 후보 측으로부터 조직적 개입 의혹에 대한 구체적인 근거를 전혀 통보받지 못했다”고 반박했다.

이어 “이번 일방적 중단 선언은 단일화 합의 정신을 근본적으로 뒤흔드는 처사”라며 “시민 요구를 저버린 일방적 선언에 강력한 유감을 표한다”고 지적했다.

여야 모두가 예의주시하는 가운데 이번 경선 중단 사태가 단순한 기술적 오류인지 아니면 야권 연대의 균열을 가져올 치명적 갈등인지를 두고 해석이 분분하다. 울산시장 단일화의 향방이 안갯속으로 빠져들며 지역 정가에 긴장감이 고조되고 있다.