연중 15도·지하 4m 식물공장…경북도, 지하 스마트팜 개발 나서

경북도가 지속 가능한 미래 농업의 혁신적인 대안으로 주목받는 지하 스마트팜 기술 개발에 나선다.

경북농업기술원은 포항산업과학연구원, 제철산업과 기후변화 및 농업 인구 감소에 대응하기 위한 혁신형 지하 스마트팜 기술개발 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.

외부 환경과 에너지 비용에 구애받지 않는 지속 가능한 농업 생산 인프라 구축을 목표로 ‘포스맥 파형강관을 이용한 지하 식물공장 구축 및 실증화 사업’을 추진한다.

세 기관은 냉난방 에너지 비용을 획기적으로 줄이기 위해 연중 15도를 유지하는 지하 4m 깊이에 식물공장을 구축하는 데 협력한다. 2027년 12월까지 포항산업과학연구원의 자금 9억원을 투입해 공동연구와 실증시험에 나선다.

지하구조물은 포스코의 고내식 신소재인 포스맥 파형강관을 사용한다. 포스맥은 용융아연도금강판보다 내식성이 5배 이상 높고 물결모양의 주름을 넣어 강성을 높인 원형관을 이용해 지하 환경에서도 장기적인 구조 안정성을 유지한다.

세 기관은 지하 스마트팜 표준모델과 환경 예측 시뮬레이터 개발, 고부가 가치 작물의 재배 기술 메뉴얼 정립, 지하 스마트팜 시설 시공기술 개발에 머리를 맞댄다. 경북농업기술원은 실증 사업을 통해 확보한 데이터를 기반으로 대형 실증단지 구축과 포스맥 신수요 창출에 나선다는 계획을 세웠다. 폭염이 지속되는 사막 중동 지역과 혹한의 몽골 등 극한 기후를 가진 해외 시장 진출도 함께 모색하기로 했다.

조영숙 경북농업기술원장은 “협약은 농업 기술과 신소재 공학, 현장 시공 능력이 결합한 미래 농업의 이정표가 될 것”이라며 “지하 스마트팜 비즈니스 모델을 성공적으로 정립해 농가 소득 증대와 함께 글로벌 스마트팜 시장을 선점하겠다”고 말했다.