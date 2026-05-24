스타벅스 공방가열…與 "국민분노 대변"·국힘 "인민재판 보는듯"

국힘 "대통령 SNS가 거대한 국가폭력"…與 "12·3 내란이 국가폭력"

여야는 이재명 대통령이 이른바 스타벅스의 5·18 '탱크데이' 마케팅 논란에 이어 2년 전 세월호 참사 10주기 '사이렌 머그잔' 출시를 비판한 것을 두고 공방을 벌였다.



국민의힘 등 보수 야권은 대통령까지 특정 업체를 비판하는 건 과도한 선동이자 국가적 폭력이라고 반발했고, 더불어민주당은 이 대통령이 국민의 분노를 대변한 것이라고 맞받았다.

지난 23일 서울 스타벅스커피코리아 본사 앞에서 한국대학생진보연합 주최로 ‘정용진 사퇴! 스타벅스 불매! 대학생 기자회견’이 열리고 있다. 연합뉴스

국민의힘 장동혁 상임선대위원장은 24일 페이스북을 통해 "이재명, 이성을 상실했다. 제대로 알아보지도 않고 앞뒤 없이 지른다"며 "애당초 이벤트는 없었다. '사이렌 클래식' 신제품 나왔다고 알리는 평범한 출시 공고다. '사이렌'은 스타벅스의 상징이고, 스타벅스 로고가 새겨진 모든 제품에 붙는 공통 명칭"이라고 밝혔다.



장 위원장은 "그런 식이라면 4월 16일에는 '사이렌 오더'도 하면 안 된다"며 "건수 하나 잡은 김에 개딸들 선동해서 판 뒤집어보려고 난리가 났다"고 덧붙였다.



오세훈 서울시장 후보는 페이스북에 "정원오 후보도 캠프에 스타벅스 금지령을 내렸다고 들었다. 아주 신속하고 정확한 대통령 코드 맞추기"라며 "이제 좀 적당히 하는 것이 어떻겠나"라고 적었다.



5선의 김기현 의원은 페이스북을 통해 "이쯤 되면 이 대통령의 SNS가 거대한 '국가폭력'이 되어가고 있다고 해도 과언이 아니다"라며 "마치 북한 독재정권의 인민재판을 21세기 대한민국에서 보는 듯하다"고 했다.



개혁신당 이준석 총괄선대위원장은 페이스북을 통해 "지금 대통령이 매일 바라보며 성찰하고 꾸짖어야 할 상대는, 스타벅스도 네타냐후도 일베도 아니다"라며 "거울 속의 이재명 대통령 본인"이라고 비판했다.



이에 민주당 강준현 수석대변인은 국회에서 기자들과 만나 "지난주 내내 논란이 됐던 스타벅스의 5·18 모욕 사태를 두고 국민의힘이 돌연 이재명 정부와 여당을 건드리고 나섰다"며 "장동혁 위원장은 5·18 정신을 강조한 것이 마치 국민을 겁박해 정치적 뜻을 강요하는 행위인 것처럼 취급했다"고 비판했다.



이어 "정부와 여당은 분노도 불매도 강요한 바 없다"며 "잘못된 역사관을 바로잡자는 당연한 상식을 정쟁과 선거운동의 수단으로 악용하는 것은 국민의힘이다. 정상적인 사고방식이 아니다"라고 꼬집었다.



그는 "5·18과 세월호 참사와 관련해 대통령도 분개하겠지만, 국민도 분개하고 있다"며 "국민을 대변해 대통령이 마땅히 메시지를 낸 것"이라고 옹호했다.



박지혜 대변인은 서면 브리핑에서 "장동혁 위원장이 스타벅스의 민주화운동 폄훼 마케팅에 대한 정당한 비판을 두고 '대통령이 주도하는 국가폭력'이라며 도를 넘은 막말과 왜곡 선동에 나섰다"고 비판했다.



박 대변인은 "국가 사법 체계를 전복하고 민주주의를 말살하려 했던 불법 비상계엄에는 철저히 침묵하면서 역사 왜곡을 바로잡고자 하는 국민들의 정당한 분노를 폭력으로 둔갑시키는 것이 진짜 폭력"이라며 "이 대통령을 비판하기 전 12·3 내란이 보여준 진짜 국가 폭력에 대해 명확한 입장을 보여야 한다"고 촉구했다.

<연합>