‘스페이스X’ 기대감에 우주ETF 들썩… 옥석가리기 돌입 [마이머니]

국내 운용사들 테마주 5종 경쟁나서

패시브 4종·액티브 1종 출시 주목

“보수 변동성 함께 따져봐야” 강조

6월 중순 기업공개(IPO)를 통해 미국 나스닥 시장에 상장할 예정인 ‘스페이스X’에 대한 투자자 관심이 커지고 있다. 국내에서도 스페이스X 투자 기대감을 반영해 올해 초 잇따라 미국 우주·항공과 관련한 상장지수펀드(ETF)가 나왔다. 총 5개의 미국 우주·항공 ETF 중 4개는 패시브(Passive), 나머지 1개는 액티브(Active) ETF다. 이들 ETF는 모두 스페이스X가 상장하는 즉시 ETF에 스페이스X를 담겠다고 강조하고 있다. 투자자들은 패시브·액티브 중 어떤 ETF를 선택해야 할까.



24일 금융투자업계에 따르면 현재 국내 주식시장에 상장해 있는 미국 우주·항공 관련 ETF는 총 5종이다. 지난해 11월 하나자산운용이 국내 운용사 최초로 우주·항공 관련 미국 대표기업에 투자하는 ‘1Q 미국우주항공테크’를 출시한 이후 지난 3월 삼성자산운용이 ‘KODEX 미국우주항공’을, 4월에는 한국투자신탁운용·미래에셋자산운용·신한자산운용이 각각 ‘ACE 미국우주테크액티브’, ‘TIGER 미국우주테크’, ‘SOL 미국우주항공TOP10’을 선보였다.

사진=UPI연합

이 중 한투운용만 액티브ETF를 내놨다. 하나·삼성·미래·신한이 내놓은 ETF는 Akros 미국우주항공테크·KEDI 미국우주항공 TOP10 등 특정 지수를 단순히 추종하는 반면 한투운용 ETF는 비교지수로 FnGuide 미국스페이스테크를 두고 운용역이 편입 종목을 적극적으로 교체하는 방식이다.



한투운용 관계자는 “우주 산업 내 빠르게 성장하는 기업을 지수 리밸런싱 이전에 편입할 수 있다는 것 또한 액티브 유형의 장점”이라고 설명했다. 이어 “한투운용 ACE 미국우주테크액티브는 해당 펀드 운용역이 서울대 물리학 박사를 받은 사람으로 그가 2023년부터 운용하고 있는 한국투자글로벌우주기술&방산 펀드의 설정 이후 수익률은 213.15%에 달한다”고 강조했다. ACE 미국우주테크액티브도 전문가의 역량을 기대할 수 있다는 것이다.



다만 액티브라고 해서 무조건 패시브보다 높은 수익률을 보장받는 것은 아니다. 실제 하나운용의 1Q 미국우주항공테크의 수익률은 상장일(지난해 11월) 대비 현재(22일 기준) 46%지만, 한투운용의 ACE 미국우주테크액티브는 상장일(지난 4월) 기준 현재 수익률은 30% 수준이다.



아울러 액티브ETF이기 때문에 다른 패시브ETF보다 보수 수준이 다소 높다는 점도 유의해야 한다. 현재 상장해 있는 미국우주항공 관련 5개 ETF의 보수는 △ACE 미국우주테크액티브(한투운용) 0.80% △KODEX 미국우주항공(삼성운용) 0.55% △1Q 미국우주항공테크(하나운용) 0.49% △TIGER 미국우주테크)미래운용) 0.49% △SOL 미국우주항공TOP10(신한운용) 0.45%로 액티브ETF인 한투운용의 보수율이 가장 높다.