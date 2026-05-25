[이코노 브리핑] 삼전·닉스 레버리지 상품 27일 상장 외

삼전·닉스 레버리지 상품 27일 상장

한국거래소는 삼성전자와 SK하이닉스에 투자하는 레버리지·인버스 상품 18종을 27일 유가증권시장에 상장한다고 밝혔다. 상장 규모는 총 4조원을 넘어설 것으로 예상되며, 운용사 8개에서 2개씩 총 16개의 레버리지·인버스 상장지수펀드(ETF)가 각각 1좌당 2만원의 가격에 출시된다. 삼성전자의 경우 현물 수익률을 정방향 2배 추종하는 5종, 선물 정방향 2배 추종 2종, 선물 역방향 2배 추종 1종이 나온다.

코스피200·코스닥150 구성 종목 변경

한국거래소는 최근 주가지수운영위원회를 열어 코스피200·코스닥150·KRX300의 구성 종목에 대한 변경 심의를 진행했다고 24일 밝혔다. 한국 증시의 벤치마크(측정기준)로 평가받는 이들 지수의 수익률을 다수의 상장지수펀드(ETF)가 추종한다. 코스피200에서는 HD건설기계·DB하이텍·달바글로벌·OCI 등 4개 종목이 새로 편입되고, GS건설·세방전지·GKL 등이 빠진다. 코스닥 150에서는 16개 종목이 바뀐다. 이번 종목 변경은 6월12일부터 반영될 예정이다.

토스뱅크, 중저신용자 대출 목표 달성

토스뱅크는 올해 1분기 중저신용자 대출 비중 34.75%, 신규취급액 비중 34.46%로 목표치인 32%를 초과 달성했다고 24일 밝혔다. 토스뱅크 측은 TSS 대안정보모형을 통해 35세 미만 청년층 72% 가점 혜택을 받고, 중저신용자 46%가 대출 실행 1개월 이내에 신용점수가 평균 43점 오르는 등 신용 사각지대 개선 효과가 나타났다고 강조했다.