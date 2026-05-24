민형배 “시민주권정부 구현 삶의 질 1등 특별시로” [6·3 지방선거]

민형배 민주 전남광주통합시장 후보



행정 의사 결정 전면 공개 제도화

권역별 부시장 ‘시민 추천제’ 배치

20조 인센티브 첨단산업 등 투자

3대 비전으로 정치·경제적 대도약

더불어민주당 민형배 전남광주통합특별시장 후보는 24일 “모든 의사결정을 시민에게 돌려주는 시민주권정부를 수립하겠다”고 강조했다. 민 후보가 제시한 전남광주통합시 목표는 수도권 일극체제를 극복하고 서울특별시 수준을 넘어서는 것이다.

민 후보는 “기업 유치와 양질의 일자리를 창출하면 이런 목표는 가능하다”고 자신했다. 민감한 사안인 통합시 주청사와 관련해 그는 “전남 동부와 무안, 광주청사 등 3곳에 책임 부시장을 두고 실질적인 기능을 강화하는 방식으로 운영하겠다”고 했다. 다음은 민 후보와 일문일답.

민형배 후보가 24일 “시민이 결정하면 행정이 따르는 ‘시민주권정부’를 제1호 공약으로 내걸었다”고 소개하고 있다. 민형배 후보 캠프 제공

―제1호 공약이 시민주권정부인데.

“제가 그리는 전남광주통합특별시의 주인은 시민이다. 주권자 시민의 뜻을 시정의 중심에 두고, 그 결과로 나타나는 이익을 시민에게 돌리겠다. 핵심은 행정 의사결정 과정의 전면 공개와 시민 직접 참여 제도화이다. 대표적으로 출범 직후 광주, 동부, 서부, 중남 4개 권역에 배치할 부시장을 시민이 추천하는 부시장 시민추천제를 추진하겠다. 출마를 선언하며 통합특별시 출범 이후 통합의 내용은 시민이 처음부터 끝까지 설계하고 통제하는 방향으로 추진하겠다고 말씀드렸다.”

―전남광주통합시 주청사 소재지 선정은 어떻게.

“주청사 문제는 속도보다 통합의 취지 그리고 시민 합의가 우선이다. 특별법 제7조 3항에 명시된 분산형 청사 운영을 기본 원칙으로 삼겠다. 주청사를 한 곳에 묶어두는 고착된 방식이 아니라, 전남 동부권과 서부권, 광주 세 곳을 축으로 하는 3개 권역 분산형 청사 체계이다. 핵심은 위치보다 기능이다. 세 권역 어느 청사에 가도 시청의 실질적인 기능이 가능해야 한다. 출범 초기 몇 달간은 권역별 청사를 돌아가며 순환 근무하고, 각 청사에는 책임 부시장을 둬 현안을 상시로 점검하고 균형을 유지하도록 하겠다.”

―4년간 20조원의 인센티브가 있는데, 활용방안은.

“20조는 중앙정부가 약속한 특별 인센티브다. 이 예산은 8대 1대 1의 배분 원칙으로 투자하겠다. 80%인 16조는 인공지능(AI)·반도체·우주·RE100(재생에너지 100%) 산단 등 최첨단 산업에 집중 투자하겠다. 20조 규모의 프로젝트에 기업이 10조, 금융기관이 9조를 투자할 때 통합특별시가 1조를 전략적으로 투입해 지분을 확보하겠다. 10%인 2조는 청년 주거와 인재 양성에, 나머지 10%는 돌봄과 의료 등 사회안전망에 투자하겠다.”

―전남광주 대도약을 위한 3대 비전을 제시했는데.

“새로운 전남광주를 만들기 위한 3대 핵심 전략으로 정치적 대전환·경제적 대도약·사회문화적 대번영을 제시했다. 첫째 정치적 대전환은 저의 1호 공약인 시민주권정부 구현이다. 둘째는 경제적 대도약이다. 전남의 재생에너지와 광주의 AI·첨단기술을 결합해 글로벌 기업을 유치하고, 시민이 성장 이익을 함께 나누는 도시를 만들겠다. 셋째는 사회문화적 대번영이다. 촘촘한 복지체계를 구축해 단 한 사람도 소외되지 않는 ‘삶의 질 1등 특별시’를 만들겠다.”

―민주당 경선이 치열했는데, 소감 한마디.

“예비경선부터 본경선, 결선까지 세 번의 경선, 치열한 과정을 거쳤다. 통합은 이재명 대통령의 결단과 국민주권정부의 든든한 기반, 시민들의 압도적 동의가 만들어 낸 절호의 기회이다. 이 기회를 반드시 살려 전남광주의 새로운 도약과 성장을 이뤄내야 한다는 결연한 의지와 각오로 임하고 있다. 통합은 수단이자 기회, 진짜 목적은 시민의 삶을 바꾸는 것이다. 말뿐이 아닌, 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들겠다. 4년 후 통합하길 정말 잘했다는 말을 시민들께 꼭 듣고 싶다.”

―국민의힘 이정현 후보에게 한마디.

“어느 후보의 것이든 좋은 정책이라면 연대하고 공약과 시정 구상에 적극 반영할 생각이다. 하지만 이정현 후보에 대해서는 출마 자격을 먼저 묻지 않을 수 없다. 이번 통합은 과거 전두환 군사 정권이 민주주의의 심장 호남을 분열시키기 위해 강제로 갈라놓은 전남광주의 상처를 회복하고 미래로 나아가는 역사적 복원의 의미가 있다. 5·18 정신의 헌법 전문 수록도 찬성하지 않은 내란 세력이 초대 통합 시장의 자리를 논하는 것은 전남광주 시민이 받아들이지 않을 것이다.”