중도층, 특검 ‘공소 취소권’ 부여 반대 우세 [재보선 격전지 여론조사]

조작기소 특검 향배



보수 ‘반대’ 진보는 ‘찬성’ 흐름 불구

대통령·민주 지지층서도 부정 많아

더불어민주당이 추진하는 ‘윤석열 정권 조작기소 특검’에 공소 취소권을 부여하는 방안을 두고 경기 하남갑과 평택을, 부산 북구갑에서는 반대 여론이 찬성 여론보다 우세한 것으로 나타났다.

지난 4월 13일 국회 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회 위원장인 더불어민주당 서영교 의원이 국회에서 열린 중간보고회에서 윤석열 정부 검찰 관련 인사와 사건들의 시간 관계성을 설명한 자료를 들고 설명하고 있다. 연합뉴스

세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 21~22일 경기 하남갑 유권자 501명, 평택을 유권자 500명, 부산 북구갑 유권자 502명을 대상으로 각각 특검에 공소 취소 권한을 부여하는 것에 대한 견해를 물은 결과 세 지역 모두에서 ‘부여해선 안 된다’는 응답이 ‘부여해야 한다’는 응답보다 높았다.



경기 하남갑에서는 ‘부여해선 안 된다’가 43%, ‘부여해야 한다’가 30%로 집계됐다. 평택을의 경우 ‘부여해선 안 된다’ 42%, ‘부여해야 한다’ 33%였다. 부산 북구갑은 ‘부여해선 안 된다’는 응답이 49%, ‘부여해야 한다’는 응답이 26%로 격차가 거의 두 배에 달했다.



정치 성향별로는 지역을 막론하고 보수층에서 반대, 진보층에서 찬성 흐름이 이어졌다. 중도층은 지역별 격차는 달랐지만 세 곳 모두 ‘부여해선 안 된다’는 응답이 우세했다.



이재명 대통령의 직무수행을 긍정 평가한 응답자 사이에서도 부정적 의견이 적지 않았다. 대통령이 직무수행을 ‘잘하고 있다’고 평가한 응답자는 경기 하남갑과 평택을에서 각각 70%, 부산 북구갑에서 61%였다. 이들 응답자를 대상으로 공소 취소권 부여에 대한 견해를 물은 결과 하남갑에서는 32%(찬성 40%)가, 평택을에서는 34%(찬성 40%)가, 북구갑에서는 38%(찬성 36%)가 반대 의견을 밝혔다. 대통령 국정 운영에 대한 긍정 평가가 공소 취소권 부여 찬성으로 곧장 이어지지는 않은 셈이다.

민주당 지지층에서도 반대 의견은 일부 확인됐다. 민주당을 지지한다고 밝힌 응답자는 경기 하남갑에서 46%, 평택을에서 46%, 부산 북구갑에서 34%였다. 이들 중 공소 취소 권한을 ‘부여해선 안 된다’고 답한 비율은 하남갑 31%(찬성 47%), 평택을 32%(찬성 45%), 북구갑 28%(찬성 46%)로 조사됐다.



연령별로 보면 경기 하남갑과 평택을은 30대에서 ‘부여해선 안 된다’는 응답이 각각 57%(찬성 19%), 47%(찬성 26%)로 가장 높았다. 부산 북구갑에서는 18~29세에서 ‘부여해선 안 된다’는 응답이 61%(찬성 7%)로 최고치를 기록했다.



이번 조사는 휴대전화 가상번호를 이용한 전화면접조사 방식으로 진행했다. 각 지역 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.