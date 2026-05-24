중도층, 특검 ‘공소 취소권’ 부여 반대 우세 [재보선 격전지 여론조사]

더불어민주당이 추진하는 ‘윤석열 정권 조작기소 특검’에 공소 취소권을 부여하는 방안을 두고 경기 하남갑과 평택을, 부산 북구갑에서는 반대 여론이 찬성 여론보다 우세한 것으로 나타났다.
세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 21~22일 경기 하남갑 유권자 501명, 평택을 유권자 500명, 부산 북구갑 유권자 502명을 대상으로 각각 특검에 공소 취소 권한을 부여하는 것에 대한 견해를 물은 결과 세 지역 모두에서 ‘부여해선 안 된다’는 응답이 ‘부여해야 한다’는 응답보다 높았다.
경기 하남갑에서는 ‘부여해선 안 된다’가 43%, ‘부여해야 한다’가 30%로 집계됐다. 평택을의 경우 ‘부여해선 안 된다’ 42%, ‘부여해야 한다’ 33%였다. 부산 북구갑은 ‘부여해선 안 된다’는 응답이 49%, ‘부여해야 한다’는 응답이 26%로 격차가 거의 두 배에 달했다.
정치 성향별로는 지역을 막론하고 보수층에서 반대, 진보층에서 찬성 흐름이 이어졌다. 중도층은 지역별 격차는 달랐지만 세 곳 모두 ‘부여해선 안 된다’는 응답이 우세했다.
이재명 대통령의 직무수행을 긍정 평가한 응답자 사이에서도 부정적 의견이 적지 않았다. 대통령이 직무수행을 ‘잘하고 있다’고 평가한 응답자는 경기 하남갑과 평택을에서 각각 70%, 부산 북구갑에서 61%였다. 이들 응답자를 대상으로 공소 취소권 부여에 대한 견해를 물은 결과 하남갑에서는 32%(찬성 40%)가, 평택을에서는 34%(찬성 40%)가, 북구갑에서는 38%(찬성 36%)가 반대 의견을 밝혔다. 대통령 국정 운영에 대한 긍정 평가가 공소 취소권 부여 찬성으로 곧장 이어지지는 않은 셈이다.
민주당 지지층에서도 반대 의견은 일부 확인됐다. 민주당을 지지한다고 밝힌 응답자는 경기 하남갑에서 46%, 평택을에서 46%, 부산 북구갑에서 34%였다. 이들 중 공소 취소 권한을 ‘부여해선 안 된다’고 답한 비율은 하남갑 31%(찬성 47%), 평택을 32%(찬성 45%), 북구갑 28%(찬성 46%)로 조사됐다.
연령별로 보면 경기 하남갑과 평택을은 30대에서 ‘부여해선 안 된다’는 응답이 각각 57%(찬성 19%), 47%(찬성 26%)로 가장 높았다. 부산 북구갑에서는 18~29세에서 ‘부여해선 안 된다’는 응답이 61%(찬성 7%)로 최고치를 기록했다.
이번 조사는 휴대전화 가상번호를 이용한 전화면접조사 방식으로 진행했다. 각 지역 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.