與 호남·野 영남 수성 가능성… 결국 부산·평택이 승부처 [6·3 지방선거]

여야가 보는 재보선 판세



‘잠룡’ 조국, 국회 재입성에 사활

한동훈 당선 땐 보수 대표주자로



정치신인 격돌 충남 공주·부여·청양

초반 與 우세 관측서 접전지역으로



추경호 지역구인 대구 달성 이진숙

與 텃밭 충남 아산을 전은수 우세

6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거에서는 금배지 14개를 두고 막판 각축전이 벌어지고 있다. 경기·인천 등 수도권을 비롯해 영·호남, 충청 등 전국 주요 지역에서 ‘미니 총선’급 선거가 치러지는 가운데, 여야는 자체 판세 분석에서 더불어민주당 9곳 우세, 국민의힘 2곳 우세, 3곳 박빙으로 보고 있다. 각 진영의 대선주자급 인사와 청와대 출신 인사들도 출사표를 던지면서 이들의 ‘생환’ 여부를 둘러싼 각 당의 셈법도 복잡해졌다.



민주당은 인천 계양을·연수갑, 경기 안산갑·하남갑, 충남 아산을, 광주 광산을, 전북 군산·김제·부안 갑·을, 제주 서귀포 9곳을 우세 지역으로 분류했다. 국민의힘은 대구 달성과 울산 남갑 2곳을 우세 지역으로 보고 있다. 경기 평택을, 부산 북구갑, 충남 공주·부여·청양은 여야 모두 촉각을 곤두세우는 박빙 지역으로 꼽힌다.

제9회 전국동시지방선거를 앞두고 24일 부산시 수영구의 한 아파트 우편함에 투표안내문·선거공보가 배달돼 있다. 연합뉴스

수도권에서는 민주당이 대체로 우세 흐름을 자신하고 있다. 국민의힘은 이들 지역을 열세로 분류했지만, 하남갑에서는 이용 후보가 바닥 민심을 다져왔다고 보고 막판 추격 가능성에 기대를 걸고 있다. 민주당은 이광재 후보가 ‘인물 경쟁력’을 바탕으로 선두 흐름을 지킬 것으로 기대한다.



경기 평택을은 다자 구도 속 단일화 변수가 큰 지역이다. 조국혁신당 조국 후보와 민주당 김용남 후보, 국민의힘 유의동 후보가 맞붙은 가운데, 민주당은 이 지역을 박빙으로 보고 있다. 민주당 핵심 관계자는 “평택을과 부산 북구갑은 단일화 이슈가 있어 지지자들이 여론조사 때 조직적으로 대기하는 부분이 있다”며 “조사에 변별력이 떨어진다는 점을 고려해 분석해야 한다”고 했다.



영남권에서는 국민의힘이 대구 달성과 울산 남갑을 우세 지역으로 본다. 대구 달성은 추경호 대구시장 후보의 지역구였고, 울산 남갑은 국민의힘을 탈당해 민주당으로 이적한 김상욱 울산시장 후보의 지역구였다. 민주당은 대구 달성을 열세로 분류하면서도 최근 일부 조사에서 감지되는 접전 양상에 주목하고 있다. 반면 국민의힘은 보수 강세 지역인 만큼 이진숙 후보의 우세를 점치는 분위기다.

부산 북구갑은 양당 모두 ‘신중 낙관’으로 분류할 만큼 판세가 복잡하다. 민주당 하정우 후보, 국민의힘 박민식 후보, 무소속 한동훈 후보가 맞붙은 3자 구도에서 보수 후보 단일화와 무소속 한 후보의 확장력이 핵심 변수로 꼽힌다. 국민의힘 내부에서는 최근 한 후보가 ‘골든크로스’를 이뤘다는 조사까지 나오자 쉽지 않은 싸움이 될 수 있다는 기류도 감지된다.

충청권에서는 충남 아산을을 민주당 우세, 국민의힘 열세로 보고 있다. 청와대 대변인 출신인 민주당 전은수 후보는 강훈식 대통령 비서실장의 옛 지역구라는 점을 앞세워 지역구 계승성과 여권 적통성을 강조하고 있다.



충남 공주·부여·청양은 양당 모두 박빙으로 분류했다. 공주 출신 민주당 김영빈 후보와 부여 출신 국민의힘 윤용근 후보가 맞붙는 가운데 국민의힘을 탈당한 무소속 김혁종 후보도 가세했다. 민주당은 보수 야권 표가 갈라진 점이 자당 후보에게 유리하게 작용할 것으로 보고 있다. 반면 국민의힘은 보수 단일화 여부에 따라 승산이 커질 수 있다고 판단한다. 이 지역은 충청권 표심의 향배를 가늠할 수 있는 상징성도 있어 여야 모두 막판 조직력과 후보 개인 경쟁력에 기대를 거는 분위기다.



호남·제주에서는 민주당이 광주 광산을, 전북 군산·김제·부안갑, 전북 군산·김제·부안을, 제주 서귀포 4곳 모두 우세하다고 보고 있다. 국민의힘은 군산·김제·부안을에는 후보를 내지 않았다. 전통적 강세 지역에서는 큰 이변이 없을 것이라는 게 민주당의 판단이다.