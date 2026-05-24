민주콩고 에볼라 의심 사망 200명 넘어…“하루 새 27명 더 사망”

에볼라 바이러스 진원지인 콩고민주공화국(민주콩고)에서 사망자가 200명을 넘었다.

24일(현지시간) AP, AFP통신 등 보도에 따르면 민주콩고 언론홍보부는 전날 기준 집계 현황에서 이번 에볼라 집단발병 사태 관련 의심 환자는 867명이며 이 가운데 204명이 숨졌다고 밝혔다. 지금까지 확진자는 91명이며 사망자 가운데 10명이 에볼라 확진 판정을 받았다.

23일(현지시간) 콩고의 한 공동묘지에서 적십자 직원들이 에볼라 바이러스 희생자들을 묻고 있다. AP연합뉴스

발병 지역은 북동부 이투리주, 북키부주, 남키부주 등 3개 주다. 세계보건기구(WHO)는 지난 22일 민주콩고 에볼라 의심 사망자 숫자를 177명으로발표했는데, 하루 만에 의심 사망자가 27명 늘어난 셈이다.

WHO는 이곳에서 에볼라 바이러스가 빠르게 확산하고 있다며 국가적 위험 수준을 ‘높음’에서 ‘매우 높음’으로 상향했다. 아프리카연합(AU) 보건전문기구인 아프리카 질병통제예방센터(아프리카CDC)는 이번 집단발병 사태로 민주콩고와 우간다에 이어 앙골라, 부룬디, 중앙아프리카공화국, 콩고공화국, 에티오피아, 케냐, 르완다, 남수단, 탄자니아, 잠비아 등 주변 10개국도 에볼라 확산 위험에 노출돼 있다며 “이 지역 주민들의 잦은 이동과 불안정한 치안이 질병 확산을 부추기고 있다”고 우려했다.

그동안 2명의 확진자가 발생해 1명이 사망한 우간다에서는 3명이 추가로 확진돼 누적 확진자가 5명이 됐다. 이 가운데 2명은 우간다 국민이라고 우간다 보건부가 밝혔다. 이번 에볼라 유행에서 우간다 국민이 확진된 것은 이번이 처음이다. 앞선 2명의 확진자는 모두 민주콩고인이었다. 우간다인 확진자 가운데 1명은 최초 확진된 민주콩고인을 태웠던 차량 운전자, 다른 1명은 보건종사자라고 보건부는 밝혔다.

각국은 에볼라 유입을 막으려 빗장을 끌어올리고 있다. 미국 질병통제예방센터(CDC)는 이날 에볼라 검역 강화 공항으로 워싱턴덜레스 국제공항에 이어 하츠필드-잭슨 애틀랜타 공항을 추가로 지정했다고 밝혔다. 미국은 최근 3주 사이 민주콩고, 우간다, 남수단에 체류한 이들은 에볼라 검역 공항으로만 입국할 수 있게 하고 있다. 이들 공항에서는 보건 당국자들이 입국자를 상대로 항공기 내 질병상태 보고, 입국 후 모니터링 등 상향된 수준의 방역 조치를 진행한다. 앞서 미국은 에볼라 바이러스 확산 지역을 방문한 이력이 있는 외국인에 미국 비자 발급을 일시 중단했으며 영주권 소지자라도 확산 지역 방문 이력이 있다면 미국 재입국을 제한했다.

영국의 경우 에볼라 발생 국가에서 입국하는 여행객 경로를 파악하고 감염 지역으로 이동하는 국민을 보호하기 위해 모니터링 프로그램을 운영 중이다. 국제 보건기구들은 초기 검사에서 높은 양성률이 나타났고 의심 환자도 계속 늘고 있어 실제 감염 규모가 공식 집계보다 훨씬 클 것으로 전망했다.