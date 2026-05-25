가수 미나 "용종 7개씩 뗐었다…채소 먹고 운동하니 줄어"

가수 미나가 건강검진에서 대장 용종을 제거한 사실을 밝히며 식습관 개선과 운동의 중요성을 강조했다.

20일 유튜브 채널 '필미커플'에는 '의사도 놀란 55세 가수 미나의 충격적인 건강검진 결과는 어땠길래..?'라는 제목의 영상이 올라왔다.

가수 미나가 건강검진에서 대장 용종을 제거한 사실을 밝히며 식습관 개선과 운동의 중요성을 강조했다. 필미커플 유튜브 캡

미나는 "건강검진을 40대 넘어서 받기 시작했다"며 "아빠가 내가 37인가 38에 돌아가셨다. 그래서 건강검진을 시작했고. 2년 전에 엄마가 돌아가시니까 이제는 내가 50대 중반이 되니까 내 차례인가 하는 생각이 들었다"고 고백했다.

최근 심장 통증을 느껴 정밀 검사를 받았다는 미나는 "그저께 갑자기 심장이 뭔가 찌릿찌릿한 거 같아가지고 무서워서 병원 가서 심전도랑 심장 그 초음파까지 다 받았다"면서 "다행히 심장에 흐르는 피가 너무 깨끗하고 너무 튼튼하다고 하셨다"며 안도감을 내비쳤다.

이날 건강검진에서 미나는 대장 내시경 중 선종성 용종 1개를 제거했다. 담당의는 "선종이랑 톱니모양 용종은 암이 될 수 있는 전암성 병변"이라면서도 "1개 나왔기 때문에 가공육 같은 거만 잘 안 드시면 사실 4~6년 뒤에 (검진) 하셔도 된다"고 설명했다.

이에 미나는 "2년에 한 번씩 검진할 때마다 용종 7개씩 뗐었다"며 평소 좋지 않았던 식습관을 원인으로 꼽았다. 그러면서 "채소 싫어했는데 지금은 아침마다 당근, 사과, 양배추 이런 거 이것저것 먹으니까 확실히 용종 숫자가 줄었다"며 "나이 드니까 안 좋은 거 먹으면 바로 몸에 나타나더라. 그래서 운동하는 것"이라고 덧붙였다.

<뉴시스>