“밥 먹고 바로 눕나요?”…잇몸병 1960만명 시대, 식후 10분을 봐야 하는 이유

국내 치주질환 환자 1958만명…진료비 2조3956억원

“식후 10분 가벼운 걷기…혈당 급상승 완화에 도움”

혈당 조절, 잇몸 건강 맞물려…전신 관리 함께 봐야

밥 먹고 바로 눕는 습관 괜찮을까요?”

식사 직후 오래 앉아 있거나 바로 눕는 습관은 식후 혈당 관리에 부담을 줄 수 있다. 전문가들은 식후 10분 안팎의 가벼운 걷기부터 실천해볼 수 있다고 조언한다. 게티이미지

저녁을 먹고 나면 몸이 먼저 소파를 찾는다. 식탁 위 그릇은 아직 그대로인데, 리모컨부터 손에 잡힌다. 잠깐만 기대 있으려 했지만 10분, 20분이 금세 지난다.

식사 뒤 바로 눕는다고 잇몸병이 생기는 건 아니다. 다만 식후 내내 앉아 있거나 누워 지내는 습관은 혈당 관리에 좋지 않다. 혈당이 흔들리면 잇몸 염증도 영향을 받을 수 있는 만큼, 잇몸병을 양치 문제로만 돌리긴 어렵다.

25일 건강보험심사평가원의 2024년 외래 다빈도 상병 통계에 따르면 치은염 및 치주질환 환자는 1958만8686명으로 집계됐다. 요양급여비용총액도 2조3956억원을 넘었다. 잇몸병은 이제 일부 고령층만의 문제가 아니라, 일상 속에서 계속 관리해야 하는 흔한 만성질환에 가깝다.

◆식후 10분, 혈당 그래프를 낮춘다

밥을 먹으면 혈액 속 포도당 수치는 오른다. 자연스러운 반응이다. 차이는 그다음에 생긴다. 그대로 오래 앉아 있는지, 몸을 조금이라도 움직이는지에 따라 식후 혈당의 출렁임은 달라질 수 있다.

식후 걷기의 핵심은 운동 강도가 아니다. 근육을 움직이는 일이다. 가볍게 걸으면 근육이 혈액 속 포도당을 에너지원으로 쓰면서 식후 혈당이 급격히 오르는 부담을 줄이는 데 도움이 된다.

국제학술지 ‘스포츠 메디신’에 실린 메타분석에서도 비슷한 결과가 나왔다. 오래 앉아 있는 것보다 짧게 서거나 걷는 활동이 식후 혈당 조절에 더 나은 결과를 보였고, 특히 가벼운 걷기가 서 있기보다 효과가 컸다.

뉴질랜드 오타고대 연구도 참고할 만하다. 제2형 당뇨병 환자 41명을 대상으로 비교했더니, 하루 한 번 30분 걷는 방식보다 식후 10분씩 세 차례 걷는 방식에서 식후 혈당 관리 효과가 더 컸다.

연구 대상과 조건이 다른 만큼 누구에게나 같은 효과가 난다고 말하긴 어렵다. 그래도 식사 뒤 바로 눕기보다 잠깐이라도 걷는 쪽이 혈당 관리에는 더 낫다. 거창하게 운동복을 갈아입을 필요까지는 없다.

◆잇몸병은 입 안에서만 끝나지 않는다

잇몸에서 피가 나면 대부분 칫솔질부터 떠올린다. 너무 세게 닦았나, 치실을 빼먹었나, 스케일링을 미룬 탓인가 싶어진다. 실제로 치태와 치석 관리는 잇몸 건강에서 빼놓을 수 없다.

잇몸 염증은 입 안에서만 끝나지 않는다. 질병관리청 국가건강정보포털은 치주질환이 당뇨병, 심혈관질환 등 여러 전신질환과 관련이 있다고 설명한다. 특히 당뇨병과 치주질환은 서로 영향을 주고받는 관계로 알려져 있다.

혈당이 높게 유지되면 몸의 염증 반응이 커지고 감염에 대응하는 힘도 약해질 수 있다. 잇몸 조직도 예외가 아니다. 반대로 잇몸 염증이 오래 이어지면 몸속 염증 부담이 커지고, 혈당 조절에도 좋지 않은 영향을 줄 수 있다.

그래서 잇몸에서 피가 나는 일을 단순히 “칫솔을 세게 문질렀나 보다” 하고 넘기면 안 된다. 잇몸이 자주 붓고 피가 나거나, 입 냄새가 심해지거나, 치아가 흔들리는 느낌이 있다면 치과 진료가 먼저다. 여기에 혈당, 흡연, 수면, 식습관까지 함께 봐야 한다.

전문가들은 “잇몸 염증이 반복되면 칫솔질 문제만 볼 것이 아니라 전신 건강 상태도 같이 확인해야 한다”며 “특히 당뇨병이 있거나 혈당 관리가 잘되지 않는 사람은 잇몸 출혈과 붓기를 가볍게 넘기지 않는 것이 좋다”고 말했다.

◆운동보다 ‘멈춰 있지 않기’가 먼저다

식후 걷기가 모든 질환을 막아주는 해법은 아니다. 이미 당뇨병이나 심혈관질환이 있거나, 관절 통증이 심한 사람은 강도를 조절해야 한다. 식사 직후 숨이 찰 정도로 뛰는 것도 권할 만한 방법은 아니다.

현실적으로는 어렵게 생각할 필요가 없다. 밥을 먹고 10분쯤 천천히 걸으면 된다. 밖에 나가기 번거롭다면 집 안을 몇 번 오가도 좋고, 식탁을 치우거나 설거지를 하면서 서 있는 것만으로도 낫다. 핵심은 하나다. 먹고 곧장 눕거나, 그대로 오래 앉아 있는 시간을 줄이는 것이다.

국내 치은염 및 치주질환 환자는 2024년 기준 1958만명을 넘었다. 잇몸 건강은 칫솔질뿐 아니라 혈당, 흡연, 식습관 등 전신 건강 관리와 함께 봐야 한다. 게티이미지

잇몸 관리는 결국 칫솔질과 치실에서 시작한다. 여기에 혈당 관리까지 놓치지 않아야 한다. 잇몸 염증은 입 안에서만 끝나는 문제가 아니다. 오래 방치하면 몸 전체의 염증 부담과도 맞물릴 수 있다.

이를 닦고, 치실을 쓰고, 식사 뒤 잠깐 몸을 움직이는 일. 거창한 관리보다 이런 작은 습관이 잇몸과 혈당을 함께 지키는 출발점이다.

전문가들은 “식후에 바로 눕지 말고 10분 정도만 천천히 걸어도 혈당 관리에는 도움이 될 수 있다”며 “잇몸이 자주 붓거나 피가 나는 사람이라면 칫솔질뿐 아니라 혈당, 흡연, 식습관까지 함께 점검해보는 게 좋다”고 말했다.