벌써 냉면 찾는다…30도 더위에 여름 메뉴 앞당긴 프랜차이즈

점심시간 메뉴판의 계절이 벌써 바뀌었다. 뜨거운 국물보다 차가운 면을 고르고, 커피 대신 빙수와 스무디를 찾는 손이 늘었다. 5월 중순인데도 식당가의 시계는 이미 여름 쪽으로 기울었다. 기온도 이를 뒷받침한다.

매일유업 관계사 엠즈씨드 제공

25일 기상청 일별 관측자료에 따르면 서울의 낮 최고기온은 지난 14일 31.5도, 15일 31.3도까지 올랐다. 18일에도 30.1도를 기록했다. 기상청은 5월 중순 이후 기온이 평년보다 높게 유지되고 있으며, 올여름 6~8월 기온도 평년보다 높을 것으로 내다봤다.

프랜차이즈업계가 여름 성수기보다 한발 먼저 움직이는 이유다. 냉면, 비빔면, 빙수, 스무디처럼 기온 변화에 민감한 메뉴는 출시 시점이 곧 매출 기회가 된다. 한여름을 기다리기보다, 더위가 시작되는 순간 먼저 자리를 잡겠다는 계산이다.

매일유업 관계사 엠즈씨드가 운영하는 크리스탈 제이드는 최근 여름 시즌 메뉴를 내놨다. 궁채를 올린 비빔면, 중국식 냉면, 닭고기 보양 메뉴까지 더위에 맞춘 구성이 중심이다.

‘김소스 파기름 비빔면’은 김 페스토와 파기름을 활용한 비빔면이다. 여기에 튀긴 대파와 팽이버섯, 궁채를 더해 씹는 맛을 살렸다. 여름철 입맛이 떨어지는 시기에 맞춰 차갑고 가볍게 먹을 수 있는 면 메뉴를 앞세운 셈이다.

해마다 여름 메뉴로 찾는 고객이 많은 ‘삼선 냉면’도 다시 나왔다. 오향장육과 전복 등 중식 고명을 올린 중국식 냉면으로, 한 끼 식사 수요까지 겨냥했다.

보양식 메뉴도 함께 붙였다. ‘산삼배양근 닭고기 탕면’은 닭고기와 새우로 우려낸 육수에 국내산 닭고기와 산삼배양근을 더한 메뉴다. 일부 매장에서는 ‘연잎 보양 닭고기 찜’도 운영한다.

제일제면소도 여름 한정 메뉴 ‘제일냉면’ 2종을 선보였다. ‘제일 물냉면’은 살얼음을 띄운 육수와 쫄깃한 면 식감을 앞세웠고, ‘제일 비빔냉면’은 새콤달콤한 양념장으로 입맛을 끌어올리는 데 초점을 맞췄다.

곁들임 메뉴에는 지역색을 넣었다. ‘충청도식 육전’은 돼지고기에 특제 소스를 더한 메뉴이고, ‘속초식 명태회무침’은 매콤새콤한 양념과 명태회의 식감을 살린 메뉴다. 냉면 한 그릇에 곁들임을 붙여 객단가를 높이려는 흐름도 읽힌다.

제과·카페업계도 움직임이 빠르다. CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르는 ‘갈아 만든 한 잔, 여름엔 얼려야 제맛’을 콘셉트로 빙수와 스무디 신제품을 내놨다.

‘말차 오트 빙수’는 우유 얼음에 제주 말차 베이스와 오트 그래놀라를 더한 제품이다. 말차의 쌉싸름한 맛과 그래놀라의 고소한 식감을 조합했다.

과일 스무디 2종도 함께 나왔다. ‘수박 스무디’는 수박의 단맛과 수분감을, ‘자두 스무디’는 자두 특유의 상큼한 맛을 살린 제품이다. 더운 날씨에 바로 반응하는 과일 음료를 전면에 세운 구성이다.

기존 빙수 메뉴도 계속 운영한다. 우유 얼음에 인절미 떡과 팥, 아이스크림을 올린 ‘통단팥 인절미 빙수’, 1인용 컵빙수인 ‘밀크 팥절미 컵빙’, 애플망고와 패션후르츠를 활용한 ‘애플망고 빙수’ 등이 함께 판매된다.

여름 메뉴 경쟁이 빨라진 배경에는 날씨뿐 아니라 소비 방식의 변화도 있다. 예전에는 6월 이후 본격적으로 여름 메뉴를 찾았다면, 이제는 낮 기온이 30도를 넘는 순간 소비자가 먼저 반응한다. 브랜드 입장에서는 메뉴 출시를 늦출수록 초반 수요를 놓칠 수 있다.

업계 관계자는 “올해는 5월 중순부터 낮 기온이 크게 오르면서 여름 메뉴 반응을 예년보다 일찍 살피는 분위기”라며 “냉면과 빙수처럼 계절성이 강한 메뉴는 출시 시점이 곧 매출 기회와 연결되는 만큼 브랜드별 선점 경쟁도 빨라지고 있다”고 말했다.