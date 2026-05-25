이재용, 직접 ‘삼성 100조 리스크’ 막았다… 총파업 돌려세운 수장의 사과

총파업 1시간 전 극적 타결… 이재용 ‘뉴삼성’ 시험대 통과했나



영업이익 10.5% 재원 ‘반도체 특별경영성과급’ 신설로 노사 잠정 합의

삼성전자 총파업 현실화 땐 최대 100조원대 피해 우려 제기

“매서운 비바람 제가 맞겠다”… 이재용 사과 후 협상 급물살

“더 이상 삼성에서 무노조 경영이라는 말이 나오지 않도록 하겠다.”(2020년 5월) “협력사가 잘 돼야 우리 회사가 잘 된다.”(2022년 10월)

삼성전자 노사 총파업이 막판 극적 타결을 이루면서, 최대 100조원대 피해 우려를 막아낸 배경으로 이재용 회장의 직접 사과와 상생 중심의 ‘뉴삼성’ 리더십이 주목받고 있다. 연합뉴스

삼성전자 노사가 극적으로 총파업 위기를 넘기면서 이재용 삼성전자 회장의 상생경영 리더십이 주목을 받고 있다. 국내는 물론 전세계 경제계의 관심을 끌었던 삼성전자 노조의 총파업이 예정 시각 1시간을 앞두고 극적인 합의로 최대 100조원대 천문학적 피해를 피할 수 있었던 데는 이 회장의 리더십이 돋보였다는 게 재계의 시각이다.

노조의 파업 압박이 한창이었던 지난 16일 이 회장은 “매서운 비바람은 제가 맞고 다 제 탓으로 돌리겠다”며 노사에 한 몸, 한 가족으로 힘을 모아달라고 호소하고 국민과 정부에 고개 숙여 사과했다. 이 회장은 평소에도 노사 및 협력사와의 관계를 경영 최우선 순위로 강조해왔다. 노사는 대립 관계가 아니라 산업 경쟁력을 만들어가는 공동 주체이고, 협력사 없이 오늘의 삼성이 없다는 것이다.

해외 출장을 마치고 급거 귀국한 이재용 삼성전자 회장이 지난 16일 서울 김포비즈니스항공센터(SGBAC)에서 머리 숙여 사죄 인사를 하고 있다. 연합뉴스

일본 출장을 마치고 급거 귀국한 이재용 삼성전자 회장이 16일 서울 김포비즈니스항공센터(SGBAC)에서 머리 숙여 사죄 인사를 하고 있다. 연합뉴스

◆이재용, 파업 위기 속 대국민 사과

25일 업계에 따르면 삼성전자 노사는 예정된 파업 전날인 지난 20일 밤 영업이익의 10.5%를 재원으로 하는 ‘반도체 특별경영성과급’ 신설을 골자로 한 임금협상 잠정 합의안을 마련했다. 이로써 지난 5개월여의 노사 협상이 노조 투표만을 남겨두게 됐지만, 이번 합의직전까지 회사는 파업의 벼랑 끝으로 내몰렸다.

세 차례 정부 조정이 실패하고 대화의 문이 닫혀가면서 정부 안팎에서는 2005년 이후 21년 만에 쟁의행위를 금지하는 긴급조정권이 발동될 수 있다는 전망까지 나왔다.

파국의 그림자가 짙어지던 지난 16일. 이 회장이 직접 입장을 표명하면서 사태는 반전의 기회를 잡았다.

이 회장은 “노동조합 여러분, 삼성 가족 여러분, 우리는 한 몸 한 가족”이라며 “지금은 지혜롭게 힘을 모아 한 방향으로 나아가야 할 때”라며 호소하고 국민과 정부에 고개 숙여 사과했다.

이 회장이 공개석상에서 대국민 사과를 한 것은 2022년 10월 취임 이후 처음이다.

입장 표명 후 곧바로 삼성전자 서초사옥으로 향한 이 회장은 계속해서 노사 대화 상황을 챙긴 것으로 전해졌다.

삼성전자 노사 임금협상 잠정합의안 찬반 투표가 시작된 지난 22일 경기 수원시 삼성전자 정문 앞에서 디바이스경험(DX) 부문 직원들이 주축이 된 삼성전자 노동조합 동행(동행노조) 집행부가 잠정합의안 및 찬반투표 참여 범위에 대한 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

멈춰있던 대화 시계가 다시 돌아가기 시작한 것도 이 무렵이다. 노사는 지난 18일 중앙노동위원회의 2차 사후조정 회의를 통해 파업 전 사실상 마지막 대화 테이블에 마주 앉았다.

이 자리에서 노사는 다수 안건에서 의견을 좁혔고, 이어 김영훈 고용노동부 장관이 주재한 마지막 교섭을 통해 한발씩 더 물러선 결과 극적 합의에 도달했다.

서울 삼성전자 서초사옥 모습. 연합뉴스

◆탄력 받는 ‘뉴삼성’ 리더십…글로벌 경영활동 박차

재계에서는 이재용 회장이 ‘뉴삼성’의 핵심 가치로 내세운 상생과 동행, 사회적 책임이 이번 합의의 중요한 배경이 됐다는 평가를 내놓고 있다.

이 회장은 2020년 “더 이상 삼성에서 무노조 경영이라는 말이 나오지 않도록 하겠다”고 선언한 후 노동계와 소통을 꾸준히 강조했다.

회장 취임 이튿날인 2022년 10월 28일 첫 현장 일정으로 광주의 협력사를 방문한 이 회장은 “협력사가 잘 돼야 우리 회사가 잘 된다”고 말하기도 했다.

지난 20일 경기 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장과 김영훈 고용노동부 장관, 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 잠정 합의한에 서명한 후 손을 맞잡고 있다. 뉴스1

상생과 동행 철학으로 창사 이래 최대 파업 위기를 넘기면서 이 회장의 ‘뉴삼성’ 리더십도 한층 탄력을 받게 됐다.

이 회장은 지난해 7월 부당합병·분식회계 의혹 사건에서 대법원 무죄 판결을 받은 데 이어 지난달엔 5년에 걸친 상속세 납부 완료로 사회적 책임을 이행하는 등 승계와 관련된 현안을 사실상 마무리했다.

앞으로 이 회장은 반도체 슈퍼사이클을 맞아 기술 초격차를 확대하고 신성장 동력 발굴에 집중하고자 글로벌 경영 활동에 박차를 가할 전망이다.

재계 관계자는 “이번 파업 사태 해결에는 이 회장의 ‘뉴삼성’ 리더십이 중요한 발판이 됐다”며 “노사가 한 몸으로 다시 뛸 수 있도록 상생 경영의 철학이 조직 전반에 뿌리내릴 때까지 대화와 소통을 더욱 강화해야 할 것”이라고 말했다.