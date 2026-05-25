미미 "눈 뜨자마자 아이스크림 3개 먹어"

미미의 충격적인 식습관에 전문의도 건강을 위해 바뀔 것을 권유했다. 넷플릭스 '만학도 지씨' 제공

그룹 오마이걸 미미의 충격적인 식습관에 전문의도 건강을 위해 바뀔 것을 권유했다.

오늘(25일) 오후 공개되는 넷플릭스(Netflix) 일일예능 ‘만학도 지씨’에서는 내분비내과 전문의 우창윤이 게스트로 출연해 최근 화두로 떠오른 ‘웰에이징’에 대한 이야기를 나눈다.

미미와 지석진의 장수에 대한 욕심. 넷플릭스 '만학도 지씨' 제공

만학도 지석진과 프로 질문러 미미는 “몇 살까지 살고 싶냐”라는 질문으로 본격적인 주제로 이야기의 포문을 열었다. 미미는 “힘닿는 데까지 살고 싶다. 세상에 좋은 것들이 계속 나오지 않나. 안 누려보고 죽으면 너무 속상할 것 같다”고 솔직하게 답했고, 올해 환갑을 맞은 지석진은 “나는 정말 120살은 딱 넘기고 싶다”고 밝히며 남다른 장수 욕심을 드러냈다.

우창윤 전문의는 “노화와 수명에 대한 이해가 점점 깊어지고 있다. 우리는 지금을 준비해야 한다”며 최근 주목받고 있는 ‘웰에이징’ 개념을 소개했다. 과거의 ‘안티에이징’이 노화를 두려워하고 막는 데 집중했다면, ‘웰에이징’은 노화를 자연스럽게 받아들이면서 신체 기능을 최대한 유지하는 것이다. 특히 “노화는 염증과 깊은 관련이 있다”며 염증을 낮추기 위한 특별한 비법을 제시했다.

미미의 식습관에 충격 받은 우창균 전문의. 넷플릭스 '만학도 지씨' 제공

미미의 충격적인 식습관도 낱낱이 공개됐다. 특히 미미는 “일어나자마자 아이스크림을 먹는다. 한 번에 2~3개 먹는다”며 남다른 아이스크림 사랑을 고백해 놀라움을 전했다.

우창윤 전문의는 “기상 직후 단 음식을 먹는 건 흡연, 음주만큼 강한 자극일 수 있다”고 경고했지만, 미미는 “제가 행복하고자, 정신 건강을 위해 먹는다”고 맞서며 끝까지 아이스크림을 포기하지 못하는 모습을 보였다.

우창윤 전문의는 미미를 ‘요주의 인물’로 지목하며 현실 건강 상담을 이어갈 예정이다. 특히 “고단백질 섭취는 식후 식욕 억제 호르몬 분비를 촉진한다”며 단백질 예찬론자의 면모를 뽐냈다.

건강 관리를 위해 꾸준한 생활 습관을 유지하는 지석진. 넷플릭스 '만학도 지씨' 제공

지석진은 관리를 위해 3년 동안 아침마다 토마토 수프를 먹고 있다고 밝히는 한편, “밤에 커피와 함께 삶은 달걀을 먹는다. 너무 행복하다”는 뜻밖의 고백을 했다. 이에 우창윤 전문의는 “수명을 10년은 늘려드릴 수 있을 것 같다”고 말해 그의 솔루션에 궁금증을 더했다.

누구나 궁금해 하는 건강 고민도 다뤄질 예정이다. 넷플릭스 '만학도 지씨' 제공

이외에도 정확한 비만의 기준과 수면 부족과 노화의 관계, 혈당 스파이크가 불러오는 졸음의 정체 등 다양한 웰에이징 이야기가 이어지며 시선을 사로잡을 예정이다. “운동을 너무 많이 하면 오히려 오래 못 사나?”, “소식가와 대식가 중 누가 장수할까?” 등 누구나 궁금해할 만한 건강 고민도 속 시원하게 다뤄질 예정이다.